Letos so si organizatorji zamislili intimnejšo obliko, tudi nastopajočih skupin bo manj kot v preteklih letih, njihovi nastopi pa bodo temeljili na prostovoljnih prispevkih. Programski vodja festivala Matija Solce je pojasnil, da so po desetletju pripravljanja festivala na gradu in v okolici že nekoliko upehani, zlasti zaradi tega, ker kljub prizadevanjem ostajajo brez logističnega zaledja in na temelju prostovoljstva.

Po njegovih besedah morajo vsako leto začeti od začetka, čeprav so festival zasnovali prav iz razmišljanja o oživitvi gradu in okoliških pristav z vsebinami ter povezovanju žive in nežive kulture. Vendar po desetletju (ne)komunikacije z ministrstvom za kulturo in drugimi pristojnimi do premika ni prišlo in prostori grajskih pristav ostajajo prazni. »Nimamo logistične podpore v smislu, da nam ne pustijo uporabljati prostorov, ki so že 20 let prazni, zato smo se odločili za manjšo izvedbo. Po drugi strani pa gre tudi za neko drugo obliko festivala, ki je akustičen, intimen, ki mora mogoče gledalca malo drugače spodbuditi k poslušanju in opazovanju predstav. Gledalci morajo biti bližje, vse se dogaja brez scenografije, v gozdovih, senci in pod šotori, odvisno tudi od vremena,« je povedal Solce.

Po njegovih besedah so načrtovali enostaven, majhen, intimen festival. Sodelovalo bo 35 skupin, edini scenografski element pa bo Stolp, delo bosanskega umetnika Narcisa Kantardžića, kot parafraza razpada civilizacije in tudi kompleksa gradu Snežnik, ki »v svojem bistvu gori, saj vsak dan neuporabe pomeni dan propadanja več«. Desetmetrska skulptura bo ob zaključku festivala tudi zgorela. Prizorišče dogajanja bo sto metrov stran od gradu, kar bo po Solcetovih besedah »še ena mala kritika stanja na gradu«. V soboto zvečer bodo nastopili Etno Histeria World Orchestra z orkestrom Kovinoplastike Lož, Niko Solce in Janijem Kovačičem ter drugimi gosti. V nedeljo pa bo festivalski program namenjen tako otrokom kot odraslim. Večinoma bo glasbeni, obarvan zlasti z etnom. Nastopajoči prihajajo iz več držav, poleg evropskih med drugim iz Indije, Avstralije, Kanade in Tunizije.