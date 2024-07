Zlatnik poezije bo letos prejel Boris A. Novak

Zlatnik poezije, ki ga podeljujejo v okviru Veronikine nagrade, bo letos za življenjski pesniški opus in ustvarjalno žlahtnjenje slovenskega jezika prejel literat, teoretik, prevajalec, profesor, akademik in Prešernov nagrajenec Boris A. Novak. Prejemnika zlatnika poezije je letos izbral slovenski pesnik Borut Gombač, ki je ob letošnjem prejemniku spomnil, da je ta pred leti zapisal, da jezik ni sredstvo, temveč prostor poezije. Za Gombača je Boris A. Novak pesnik z bogatim in v vseh pomenih raznolikim ter impresivnim opusom, so danes sporočili s celjske občine.