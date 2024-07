V preteklosti so bile last avstro-ogrskega mornarskega oficirja Ivana Skuška ml., ki je ob vrnitvi iz Azije v Ljubljano v 75 velikih zabojih pripeljal zbirko izjemnih predmetov. Fotografije kustosa dokumentalista Blaža Verbiča si bo na Krakovskem nasipu mogoče ogledati vse do 19. avgusta. Do konca avgusta pa si je v prostorih muzeja mogoče na občasni razstavi ogledati tudi predmete iz Skuškove zbirke.