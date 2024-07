Za šolsko oziroma študijsko leto 2024/2025 je Mestna občina Ljubljana (MOL) razpisala 20 kadrovskih štipendij. Kar pet štipendij je namenjenih študentom enovitega magistrskega študija za specialista družinske medicine, dve pa sta namenjeni študentom na enovitem magistrskem programu za specialista pediatrije. Prejemniki teh štipendij bi se po zaključku študija zaposlili v javnem zavodu Zdravstveni dom Ljubljana, ki se že dalj časa spoprijema s pomanjkanjem zdravnikov.

Več štipendij tudi za magistre farmacije in negovalce

Težave pri pridobivanju ustreznega kadra imata tudi javna zavoda Lekarna Ljubljana in Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, zato je občina za njune potrebe razpisala tri štipendije za študente enovitega magistrskega študija farmacije in štiri štipendije za srednješolce, ki se poklicno izobražujejo v programu bolničar-negovalec. Za potrebe javnega zavoda Šport Ljubljana MOL ponuja eno štipendijo za srednješolsko izobraževanje v programih računalniški tehnik ali strojni tehnik.

Pet preostalih štipendij je občina razpisala za potrebe mestne uprave. In sicer po eno za enoviti magistrski študij arhitekture ali podiplomski študijski program prostorsko načrtovanje, za dodiplomski oziroma podiplomski študij gradbeništva, za dodiplomski oziroma podiplomski študij prava, dodiplomski ali podiplomski študij uprave ter eno za dodiplomski študijski program varnost in policijsko delo ali program varstvoslovje oziroma podiplomski študijski program varstvoslovje.

Za kadrovske lahko zaprosijo tudi Neljubljančani

Tako kot lani se za občinske kadrovske štipendije lahko potegujejo vsi državljani Slovenije, ne samo občani s stalnim prebivališčem v Ljubljani. Natančni razpisni pogoji so objavljeni na spletni strani MOL, prosilci pa med drugim ne smejo prejemati druge kadrovske štipendije oziroma občinske štipendije za nadarjene. Vsak kandidat mora vlogi priložiti izjavo o interesu javnega zavoda oziroma mestne uprave za opravljanje enomesečne delovne prakse v času prejemanja štipendije. Dijaki morajo vlogo s predpisanimi dokazili in prilogami oddati do 16. septembra, študenti pa do 15. oktobra letos.

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da si dijaki lahko obetajo 180 evrov, študenti, ki se izobražujejo v enovitih magistrskih programih medicine, 450 evrov, preostali študenti pa 250 evrov mesečne štipendije. Štipendisti se bodo po zaključku študija morali zaposliti v izbranem zavodu oziroma mestni upravi in tam delati toliko časa, kolikor so prejemali štipendijo.

Če bo kandidatov za določeno štipendijo več, kot je razpisanih, bo občina med kandidati najboljšega oziroma najboljše izbrala na podlagi učnega oziroma študijskega uspeha zadnjega letnika izobraževanja, letnika oziroma trajanja izobraževalnega programa, izobraževalnih dosežkov in motivacijskega pisma.

Lani podelili le sedem kadrovskih štipendij

Prejšnje leto je MOL za 26 razpisanih kadrovskih štipendij prejel 17 prošenj, pri čemer pa šest kandidatov ni izpolnjevalo vseh razpisnih pogojev oziroma prijav niso oddali skladno z navodili. Na koncu je občina podelila zgolj sedem štipendij, vse pa so prejeli prosilci, ki niso Ljubljančani. Občina je lani razpisala kar osem štipendij za bodoče zdravnike družinske medicine, a je prejela je zgolj eno prijavo in še ta očitno ni bila primerna, ker na koncu za to smer študija ni podelila štipendije. Za potrebe Lekarne Ljubljana je MOL lani razpisal pet štipendij, prejel je dve prijavi in obema kandidatoma tudi podelil štipendiji.

Več zanimanja je bilo za občinske štipendije za nadarjene, ki pa jih lahko pridobijo le dijaki in študenti s stalnim prebivališčem v mestni občini Ljubljana. MOL je lani razpisal 90 tovrstnih štipendij in prejel kar 190 prošenj. Tudi letos je dijakom in študentom na voljo 90 štipendij za nadarjene, in sicer 16 za dijake, 35 za študente dodiplomskega ali enovitega magistrskega študija v Sloveniji, 26 za študente podiplomskega študija v Sloveniji, štiri za dodiplomski študij v tujini in devet štipendij za podiplomski študij v tujini. Dijaki, ki se bodo potegovali za te štipendije, morajo vlogo oddati do najpozneje 5. septembra, študenti pa do 4. oktobra letos. Občina bo dijakom namenila 150 evrov mesečne štipendije, študentom, ki se izobražujejo v Sloveniji, 200, študentom, ki se izobražujejo v tujini, pa 450 evrov.

Tudi Energetika ponuja kadrovske štipendije Javno podjetje Energetika Ljubljana prav tako drugo leto zapored ponuja kadrovske štipendije. Za šolsko leto 2024/2025 so razpisali 12 kadrovskih štipendij za srednje poklicno in srednje strokovno izobraževanje elektro in strojnih smeri. Dijaki, ki bi jih zanimalo štipendiranje Energetike Ljubljana, morajo prijave poslati do 31. julija letos. Razpisni pogoji in navodila za prijavo so objavljeni na spletni strani Energetike Ljubljana. Ta je lani podelila 10 kadrovskih štipendij.