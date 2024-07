Včeraj se je iztekel rok za oddajo pripomb na analizo lokacij za novo regijsko bolnišnico, ki daje prednost Radovljici pred Kranjem, medtem ko Jesenic niti ne upošteva. Analizo je podjetju Elmarkt naročilo ministrstvo za zdravje, avtorji pa bodo zdaj tudi preučili vse pripombe, za kar bodo potrebovali še nekaj časa. Končna odločitev o lokaciji nove bolnišnice bo nato v rokah vlade.

Spomnimo, da z analizo niso zadovoljni niti v Kranju niti na Jesenicah. V Kranju ocenjujejo, da je pristranska, nenatančna, nestrokovna in zavajajoča. Ugotavljajo, da njeni zaključki temeljijo na nepreverjenih dejstvih, da so bile uporabljene neustrezne predpostavke, v presoji predstavljena interpretacija podatkov pa da je mestoma zavajajoča.

Pripravljalcem analize konkretno očitajo, da napačno in zavajajoče uporabljajo podatke o velikosti in možnostih širitve na lokaciji v Kranju ter napeljujejo k temu, da bo izvedba projekta v Kranju trikrat dražja kot v Radovljici. Prav tako ne drži ugotovitev, da lokacija v Kranju potrebuje izvedbo državnega prostorskega načrta za prestavitev daljnovoda, so zapisali. Pripravljavcem analize tudi očitajo, da niso upoštevali mnenja Darsa, ki je za lokacijo v Radovljici izdal negativno mnenje zaradi hrupa, kot tudi ne tega, da je lokacija v Radovljici v izrazito slabšem položaju glede arheologije, saj predhodne arheološke raziskave na predlaganem območju še niso bile opravljene.

Jeseniški župan Peter Bohinec je na temo analize sklical izredno sejo občinskega sveta. Od ministrstva za zdravje zahtevajo, da dokument dopolni tako, da se ovrednotijo tudi potencialne lokacije v občini Jesenice. Ministrstvo so prijavili tudi komisiji za preprečevanje korupcije in varuhu človekovih pravic.

Dodatna pojasnila po posameznih kriterijih presoje umestitve gorenjske regijske bolnišnice v prostor pa so na ministrstvo za zdravje poslali tudi iz radovljiške občine, s čimer so se med drugim odzvali na trditve kranjske mestne občine glede tega, katera lokacija je ustreznejša.

Ministrstvo ne komentira cenitve

Na naša vprašanja o tem, kako komentirajo pripombe o nedoslednosti analize in kako komentirajo podatek, da je bila ocena vrednosti zemljišč podana na podlagi mnenja ene izmed nepremičninskih agencij in ne uradnega cenilca ali podatkov geodetske uprave, na ministrstvu niso odgovorili, prav tako ne, ali bodo zahtevali uradno cenitev zemljišč, predvidenih za gradnjo nove bolnišnice. Pojasnili so le, da bo vse prejete pripombe izvajalec, ki so mu za analizo namenili 42.090 evrov bruto, preučil in po potrebi smiselno upošteval.

Županov sin bi zaslužil pol milijona evrov V javnosti je medtem završal tudi podatek, da je pet zemljišč v Radovljici, ki so predvidene za odkup za namen gradnje nove bolnišnice, v lasti sina tamkajšnjega župana Cirila Globočnika, o čemer smo v Dnevniku poročali prvi. Parcele skupaj merijo 5755 kvadratnih metrov. Ob upoštevanju vrednosti iz analize, ki za Radovljico omenja ceno 90 evrov za kvadratni meter, bi torej ob odkupu županov sin iztržil dobrega pol milijona evrov. Kot izhaja iz izpiska zemljiške knjige, so sicer omenjena zemljišča v lasti družine že več rodov.