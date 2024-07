Po poročanju portala Meteoinfo na skrajnem zahodu in severu Slovenije že nastajajo močnejše nevihte z nalivi in ponekod tudi točo. Trenutno je najbolj pestro na širšem območju Dravograda, kjer je lokalno že padlo blizu 100 litrov dežja na kvadratni meter, so zapisali na družbenem omrežju X.

Zaradi spremenljivih vetrov po višini so nevihte precej stacionarne narave, zato prihaja do silovitih nalivov. Zaradi močne presušenosti tal nastajajo hudourniške poplave, še dodaja portal Neurje.si.

Iz celjskega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je avtomatska meteorološka postaja Mežica med 20.20 in 20.50 uro izmerila, da je zapadlo 20,9 milimetra padavin, kar kaže na močne padavine in možnost porasta hudournikov.

Kot so že dopoldne napovedali na Arsu, bo največja verjetnost dolgotrajnejših nalivov v severni polovici Slovenije, vseeno pa so zaradi negotovosti oranžno opozorilo izdali za vso državo. Po izračunih vremenskih modelov, bo v šestih do 12-ih urah padlo od 40 do 100 milimetrov dežja, krajevno pa tudi do 150 milimetrov.

Ob tako močnih padavinah, kljub trenutni suši, pričakujejo zelo hiter porast predvsem hudourniških vodotokov ter meteornih voda.

Geološki zavod Slovenije je zato opozoril, da bo zaradi napovedanih padavin in namočenosti tal v noči na soboto in v soboto pa tudi še v prihodnjih dneh povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, reaktivirajo pa se lahko tudi že obstoječi. Opozorilo velja za celotno državo, so zapisali.

