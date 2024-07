SDS in NSi bi preiskovali energetska podjetja

Poslanci opozicijskih SDS in NSi so v parlamentarni postopek vložili zahtevo za začetek nove parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja zaradi ogrožanja energetske neodvisnosti RS. Pod drobnogled želijo vzeti delovanje energetskih podjetij v državni lasti v zadnjih desetih letih. Kot je na skupni novinarski konferenci povedal Žan Mahnič (SDS), jih med drugim zanima, ali so podjetja v slovenski energetiki poslovala v skladu s predpisi in načeli transparentnosti ter ali je prišlo do izigravanja pri denarni in plačni politiki.