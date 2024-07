Meddržavno sodišče (ICJ), ki kot najvišji sodni organ Združenih narodov rešuje predvsem spore med državami, je včeraj obsodilo izraelsko okupacijo palestinskih ozemelj kot nezakonito. Gre za Zahodni breg, kjer danes živi več kot tri milijone Palestincev, in za Vzhodni Jeruzalem, v katerem je močno diskriminiranih več sto tisoč Palestincev. V tem svetovalnem mnenju je ICJ ugodil prošnji generalne skupščine ZN, naj se opredeli glede vprašanja, ali je izraelska okupacija palestinskih ozemelj v skladu z mednarodnim pravom. Mnenje sicer ni zakonsko zavezujoče, a ima težo in bi lahko dodatno oslabilo podporo Izraelu.

ICJ označuje izraelsko okupacijo za »de facto aneksijo«. Ugotavlja, da Izrael sistematično diskriminira Palestince na zasedenih ozemljih. Od Izraela zahteva, da zapusti palestinska ozemlja, izseli naseljence, neha ustanavljati nove naselbine in povrne škodo, ki jo je povzročil z okupacijo. »Izraelske naselbine na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu ter z njimi povezana ureditev so nastale in jih vzdržujejo v nasprotju z mednarodnim pravom,« je zapisalo sodišče.

Jastreb bi aneksijo

Izrael ni poslal svojih predstavnikov v Haag na obravnavo ICJ. V dopisu mu je očital, da »v razpravi ne priznavajo Izraelu pravice in dolžnosti, da ščiti svoje državljane« in da poskrbi za svojo varnost. Po včerajšnji objavi mnenja pa je premier Benjamin Netanjahu dejal, da Izrael »ne more biti okupator na svoji zemlji«. Jastreb v njegovi vladi, finančni minister Bezalel Smotrich, pa je pozval k izraelski aneksiji Zahodnega brega, rekoč: »Odgovor Haagu – takojšnja suverenost.«

Izrael je zasedel Zahodni breg, Vzhodni Jeruzalem in Gazo leta 1967 med šestdnevno vojno. Palestinci pa zahtevajo, da vsa ta tri ozemlja tvorijo njihovo neodvisno državo. A na Zahodnem bregu danes živi več kot pol milijona nezakonitih judovskih priseljencev, Vzhodni Jeruzalem, v katerem je zdaj vsaj 200.000 judovskih priseljencev, pa je Izrael priključil svoji državi in ga skupaj z Zahodnim Jeruzalemom razglasil za svoje glavno mesto, kar priznava zelo malo držav, a tudi ZDA. Leta 2005 se je izraelska vojska umaknila iz Gaze in potem, ko je leta 2007 Hamas v enklavi prevzel oblast, se je začela blokada tega palestinskega ozemlja.

Blizu premirja?

Izraelski parlament pa je v četrtek sprejel resolucijo »proti ustanovitvi palestinske države na Zahodnem bregu reke Jordan« in v (zdaj povsem porušeni in izmučeni) Gazi. »Ustanovitev izraelske države v središču izraelskega ozemlja predstavlja nevarnost za državo Izrael in njene državljane ter bi še naprej povzročala izraelsko-palestinski konflikt in destabilizirala regijo,« piše v resoluciji. V zahodnih državah, tudi v ZDA, pa menijo, da lahko samo rešitev dveh držav vodi do trajnega miru na Bližnjem vzhodu. To zagovarja tudi slovenska diplomacija, zato je nedavno priznala palestinsko državo.

Prioriteta svetovne diplomacije sicer ostaja ustavitev spopadov v Gazi. Za to se je ob vnovični izvolitvi za predsednico evropske komisije izrekla tudi Ursula von der Leyen. Ameriški zunanji minister Antony Blinken je dejal, da so zdaj zelo blizu cilja in da se morajo s Hamasom in Izraelom dogovoriti samo še nekaj podrobnosti. Včeraj je bi sicer 286. dan izraelskih napadov v Gazi, na udaru so tako južni in osrednji kot severni del enklave. Po Hamasovem štetju je bilo v tem času ubitih 38.848 ljudi.