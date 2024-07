V Avstriji obcestna prodaja sadja in zelenjave ni mogoča

Inšpektorji se že leta neuspešno spopadajo s tako imenovano zeleno mafijo. To so preprodajalci sadja in zelenjave s stalnim prebivališčem v krajih južno od Kolpe. Ti v Sloveniji vsako leto od maja naprej preštevajo zajetne šope bankovcev, ki jim jih ob kršenju številnih zakonov navrže prodaja sadja in zelenjave na obcestnih stojnicah. V Avstriji to ni mogoče.