»Vložki so visoki in izbira je jasna. Skupaj bomo zmagali,« je sporočil 81-letnik, ki ga je sedaj k odstopu javno pozvalo že več demokratskih članov zveznega kongresa, zasebno pa naj bi skrbi izražal tudi nekdanji predsednik ZDA Barack Obama, ki se javno o tem še ni izrekel.

Pritisk na Bidna, naj se umakne, se je povečal po njegovem katastrofalnem nastopu na televizijskem soočenju z republikanskim predsedniškim kandidatom Donaldom Trumpom konec junija.

Od takrat naprej se je s pogostejšimi javnimi nastopi trudil, da odpravi dvome v svoje telesne in umske sposobnosti za uspešno nadaljevanje kampanje, vendar ni šlo. Vse več uglednih članov demokratske stranke ga je začelo spodbujati k odstopu.

Danes ga je k odstopu pozvalo še šest demokratov iz predstavniškega doma in senator iz Montane Jon Tester, ki se bojijo, da bodo zaradi Bidna izgubili volitve.

Televizija NBC je danes na podlagi anonimnih virov poročala, da Biden v prihodnjih dneh pripravlja načrt za dostojanstven odhod in sprejema opozorila visokih demokratov, da je njegov čas potekel. Vendar se je takoj odzvala šefica njegove kampanje Jen O'Malley Dillon in na televiziji MSNBC zagotovila, da ostaja v tekmi do zmage.

Ameriški mediji poročajo, da je Biden postal bolj prepričan v zmago po četrtkovem Trumpovem govoru na koncu republikanske nacionalne konvencije v Milwaukeeju.

Trump ga je začel pomirljivo, nato pa zajadral v nepovezan slog s predvolilnih zborovanj in hvalil avtoritarne voditelje držav, kot je predsednik Severne Koreje Kim Jong-un.

Napovedal je konec prizadevanj proti podnebnim spremembam in največji izgon ljudi iz ZDA v zgodovini, pri čemer je nezakonite priseljence primerjal s filmskim morilcem, ter jih obtožil, da na leto v ZDA ubijejo več sto tisoč ljudi.