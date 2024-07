Kot so sporočili iz regijskega štaba CZ, bo na požarišču tudi preko noči ostalo približno 350 gasilcev iz zasavske regije, Ljubljane ter obalno-kraške in severnoprimorske regije. Za nadzor požarišča jim bo v pomoč tudi sistem državne enote za brezpilotne letalnike, če ne bo preveč intenzivnih neviht.

V soboto zjutraj pa naj bi na Kras prišlo 350 gasilcev iz različnih gasilskih regij. Bo pa dejavnost tretji dan odvisna od tudi vremenskega dogajanja, so še sporočili.

Požar, ki je v četrtek izbruhnil na Krasu, je sicer že popolnoma pod nadzorom. Požarišče, kjer danes ni bilo več videti nobenega dima, obsega 150 hektarjev. Aktivnosti na požarišču bodo tekle še v soboto, nato sledi požarna straža.

Danes je bilo na terenu 480 gasilcev iz več slovenskih regij, poleg njih pa še ostale službe, prisotne pa so bile tudi letalske sile, dva air tractorja in dva helikopterja Slovenske vojske.

Območje je danes obiskal tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je dejal, da smo se od prejšnjih požarov ogromno naučili in imamo danes učinkovit sistem. Generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin pa je izpostavil, da so največja dodana vrednost nova letala air tractor.

