»Prepričan sem, da smo blizu gola glede sporazuma, ki bi omogočil prekinitev ognja, vrnitev talcev domov in nas usmeril na boljšo pot k vzpostavitvi trajnega miru in stabilnosti,« je v športnem žargonu med pogovorom za ameriški javni medij NPR na odprtem delu foruma povedal Blinken.

»Vemo, da je zadnjih nekaj metrov pogosto najtežjih,« je dodal in opozoril, da je zdaj treba zaključiti pogajanja o nekaterih ključnih podrobnostih.

Blinken se je izognil neposrednemu odgovoru na vprašanje o poročilih, da izraelski premier Benjamin Netanjahu namerno sabotira pogajanja o prekinitvi ognja. »Ne osredotočam se na osebnosti, ampak na njihove politike,« je dejal Blinken in dodal, da v izraelski družbi sliši močno željo, da bi se vse to končalo.

Na vprašanje, ali je rešitev v obliki dveh držav mrtva, je Blinken odgovoril, da ni in ne more biti. Opozoril je, da med Gazo in na Zahodnim bregom živi več kot pet milijonov Palestincev in približno sedem milijonov Judov.

»Nihče od njih ne bo nikamor odšel. Palestinci ne bodo šli nikamor. Judi ne bodo šli nikamor,« je dejal in se zavzel za rešitev, ki bo Izraelcem prinesla trajni mir in trajno varnost, Palestincem pa zagotovila pravico do samoodločbe.