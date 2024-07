V ruskem obstreljevanju Hersona dve smrtni žrtvi, v Mikolajivu tri

V ruskem obstreljevanju ukrajinske regije Herson sta bili danes ubiti dve osebi, še najmanj pet je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. V raketnem napadu na mesto Mikolajiv na jugu države pa so bile ubite še tri osebe. Moskva je medtem sporočila, da so njene sile zavzele še eno vas v regiji Doneck.