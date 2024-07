Slovenci dobili svojega Maradono

Potem ko so nas nogometaši razveseljevali na nemških zelenicah in se prvič v zgodovini uvrstili v osmino finala evropskega prvenstva, je v teh dneh zakrožila vest, da smo dobili tudi slovensko različico slavnega argentinskega nogometaša Diega Armanda Maradone. Toda na žalost ne različice tistega Maradone, ki je blestel na nogometnih igriščih, temveč njegovega alter ega, ki je slovel po divjem družabnem življenju in nosu v kokainu.