Republiški stanovanjski sklad tako vabi zainteresirane ponudnike - fizične osebe in pravne osebe zasebnega in javnega prava (občine, javna podjetja, javni zavodi in gospodarski javni zavodi, javni skladi za posamezne namene in javne agencije) - k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč, primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije.

Sklad za izvajanje javnega poziva iz sredstev lanske dokapitalizacije v skupni vrednosti 25,5 milijona evrov namenja 15 milijonov evrov. Poraba sredstev je zaradi običajnega trajanja stanovanjskih projektov predvidena sukcesivno v letih 2024 in 2025. Nadzorni svet lahko, glede na izkazan interes prosilcev ter razpoložljiva sredstva s sklepom poveča ali zmanjša finančni obseg programa nakupov.

Javni poziv bo odprt do dne, ko bodo s sklepi nadzornega sveta stanovanjskega sklada odobrena vsa predvidena sredstva, oziroma najpozneje do 31. decembra 2025.

Ponujena stanovanja morajo biti nezasedena, evidentirana po zakonodaji o graditvi objektov, z urejenim zemljiškoknjižnim stanjem (vknjižena lastninska pravica na ime ponudnika, stavba vpisana v kataster stavb, vzpostavljena etažna lastnina itd.), prosta vseh bremen ter pripravljena za vselitev.

Sklad bo kupoval le stanovanja v stanovanjskih stavbah z več kot osmimi posameznimi deli, pri čemer bo sledil k celotnemu lastniškemu deležu znotraj posamezne stanovanjske stavbe. Ponudba mora tako obsegati najmanj osem stanovanjskih enot. Možni so tudi nakupi oskrbovanih stanovanj.

Ponudniki lahko ponudijo dokončana stanovanja, ki so primerna za bivanje. Stanovanjske stavbe, v katerih se nahajajo ponujena stanovanja, morajo imeti pravnomočno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od dveh let, ter nanj vezano pravnomočno gradbeno dovoljenje.

V primeru, da ponudba vključuje nedokončana stanovanja oziroma stanovanja v gradnji, morajo imeti veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje ter morajo biti dokončana in predana (s pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem) najpozneje do 31. decembra 2025, pri čemer je ponudba za prodajo lahko oddana najpozneje do 30. novembra letos.

Kot primerne mikrolokacije bo sklad štel zlasti tiste lokacije, ki omogočajo kakovostne življenjske in bivalne razmere, imajo dobro prometno povezavo in so dostopne z javnim potniškim prometom. V bližini mora biti zagotovljena osnovna družbena infrastruktura in oskrbne dejavnosti - vrtec, šola, trgovina, zdravstveni dom, otroška igrišča in zelene površine, ki jih je mogoče izkoriščati za rekreacijo. V primeru, da ponudnik tega ne more zagotoviti, bo to upoštevano pri nakupni vrednosti.

Prioritetne površine stanovanj so v razponu od 35 do 75 kvadratnih metrov oziroma z najmanj eno in ne več kot tremi spalnicami. Primerna so zlasti stanovanja v energetsko učinkovitih, ekološko sprejemljivih stavbah, z možnostjo večje rabe dostopnih obnovljivih virov energije, trajno in kakovostno streho ter fasadnim ovojem, kakovostnim stavbnim pohištvom, z materiali, ki so ekološko sprejemljivi, trajni in trpežni in omogočajo učinkovito ter poceni vzdrževanje, s sodobno racionalno zasnovo instalacij, naprav in opreme.

Ob upoštevanju teh pogojev naj cena kvadratnega metra stanovanj v Ljubljani ne bi presegla 2530 evrov brez davka, v mestnih in obalnih občinah je zgornja meja 2310 evrov brez DDV, v ostalih občinah pa 2090 evrov.

Sklad v okviru javnega poziva, kot omenjeno, sprejema tudi ponudbe za nakup gradbenih parcel ter drugih urbanih zemljišč primernih za graditev večstanovanjskih stavb z veljavnim prostorskim aktom, ki omogoča gradnjo javnih najemnih stanovanj, in sicer prednostno ponudbe komunalno in prometno urejenih zemljišč, z gradbenim dovoljenjem. Pogoji so podobni, kot velja za nakupe stanovanj.