V vzorcih odpadnih voda v Gazi so zaznali sledove virusa otroške paralize - zelo nalezljive bolezni, ki prizadene živčni sistem in lahko povzroči tudi ohromitve, so danes potrdile zdravstvene oblasti v Gazi in v Izraelu.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki je ugotovljene sledove virusa otroške paralize v vzorcih odpadnih voda danes označila kot zelo zaskrbljujoče, je poudarila, da v palestinski enklavi doslej niso ugotovili še nobenega primera otroške paralize.

»Ta ugotovitev je zelo zaskrbljujoča, a je bila žal pričakovana, saj je celotno prebivalstvo Gaze že več kot devet mesecev od začetka vojne prikrajšano za pomembne ukrepe javnega zdravstva za preprečevanje in nadzor širjenja bolezni,« je dejal tiskovni predstavnik WHO Christian Lindmeier.

Pojasnil je, da je bil virus izoliran le iz okolja in da doslej niso odkrili nobenega primera otroške paralize. Zagotovil pa je, da bodo razmere skrbno spremljali skupaj s palestinskimi oblastmi ter sprejemali ustrezne ukrepe, da ne bi prišlo do širjenja virusa. Izpostavil je še, da zaradi skoraj neobstoječega zdravstva na območju Gaze več deset tisoč otrok, mlajših od pet let, ogrožajo otroška paraliza in druge bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem.

Palestinski enklavi, ki se ob nadaljevanju izraelske ofenzive sooča z vsakodnevnim bombardiranjem, uničenjem in smrtjo, vse bolj grozijo tudi izbruhi različnih bolezni. Obvestilo o prisotnosti otroške paralize sledi nedavni objavi poročila nizozemske aktivistične skupine Pax, ki je med drugim zapisala, da se Gaza »utaplja v več sto tisoč tonah izločkov, odpadkov in ruševin«.

Prisotnost otroške paralize pomeni novo zdravstveno katastrofo, pa je sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi. Poleg lakote, ki tamkajšnje prebivalce po podatkih agencij ZN pesti vse od začetka izraelske ofenzive 7. oktobra lani, se po besedah zdravnikov vse bolj širijo tudi garje, norice, kožni izpuščaji in uši.

Agencije ZN so ob tem večkrat opozorile na nevarnost epidemije kolere in drugih hujših bolezni.

Težave z boleznimi še potencirajo kupi odpadkov, ki se nabirajo v okolici taborišč in šotorskih naselij, v katerih biva več sto tisoč razseljenih Palestincev.

Nevladna organizacija Pax je v svoji študiji navedla, da so večmesečno neprekinjeno bombardiranje in izraelske blokade dostav goriva zdesetkale že tako zastareli sistem zbiranja odpadkov. Ob tem lokalne oblasti poročajo, da izraelske sile preprečujejo dostop do treh uradnih odlagališč odpadkov v Gazi.

Na enem izmed divjih odlagališč blizu ogromnega šotorišča blizu mesta Han Junis na jugu Gaze že en teden gori ogromen kup odpadkov, ki ga ohromljene gasilske službe ne morejo pogasiti. Oblasti v mestu Deir al Balah pa opozarjajo, da bi lahko ceste in ulice kmalu preplavile odpadne vode, kar bi še pospešilo širjenje bolezni.

Pax prav tako svari, da bi lahko mešanica odpadnih voda, kemikalij in težkih kovin močno onesnažila vodo in kmetijska zemljišča v Gazi, kar bi lahko povzročilo onesnaženje in hujše zdravstvene težave tudi v okoliških območjih izven oblegane palestinske enklave.