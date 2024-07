Gershkovich je bil obsojen na 16 let zapora v ruskem zaporu, »čeprav ni storil nobenega kaznivega dejanja. Tarča ruske vlade je bil, ker je novinar in Američan. Močno si prizadevamo za njegovo osvoboditev in si bomo za to prizadevali še naprej«, je poudaril Biden v izjavi, ki jo je objavila Bela hiša.

Izpostavil je, da so novinarja neupravičeno priprli in da novinarstvo ni kaznivo dejanje. »Še naprej se bomo odločno zavzemali za svobodo medijev v Rusiji in po vsem svetu ter se uprli vsem, ki si prizadevajo za napade na medije ali novinarje,« je dodal.

Visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije Josep Borrell je v imenu EU ostro obsodil izrečeno kazen ter pozval k izpustitvi novinarja in vseh drugih političnih zapornikov v Rusiji. Na omrežju X je podal tudi oceno, da Rusija svoj spolitiziran pravni sistem uporablja za kaznovanje novinarstva.

Tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je pozvala k takojšnji izpustitvi Gershkovicha. V objavi na omrežju X je ocenila, da je izrečena kazen nasprotje pravičnosti in da je bilo sojenje politično motivirano in navidezno. »Novinarstvo ni kaznivo dejanje. Evana je treba takoj izpustiti,« je zapisala.

K takojšnji izpustitvi novinarja ob poudarku, da novinarstvo ne bi smelo biti kaznivo dejanje, je na omrežju X prav tako pozval britanski premier Keir Starmer. Menil je, da obsodba samo poudarja popolni prezir Rusije do svobode medijev.

Da novinarstvo ni zločin in da resnice ni mogoče zakleniti, pa je na omrežju X izpostavila nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. Obsodba Gershkovicha po njeni oceni kaže na strah ruskega predsednika Vladimirja Putina pred močjo dejstev. »Sodba je politično motivirana in je del Putinove vojne propagande,« je dodala v objavi s ključnikom Free Evan (Osvobodite Evana).

Odločitev ruskega sodišča sta obsodila organizacija Novinarji brez meja ter Gershkovichev delodajalec, ameriški časnik Wall Street Journal.

Gershkovicha so ruske oblasti pridržale marca lani, ko je bil na novinarski nalogi v Jekaterinburgu, in ga obtožile vohunjenja. Dokazov Moskva ni podala, sporočila je le, da so ga ujeli pri delu. Po trditvah tožilstva je za ameriško obveščevalno agencijo Cia zbiral tajne informacije o ruskem proizvajalcev tankov Uralvagonzavod. Novinar, njegov delodajalec ter ZDA so obtožbe odločno zanikali.

Tako Moskva kot Washington sta izkazala odprtost za možnost, da bi bil Gershkovich del dogovora o izmenjavi zapornikov med državama, a nobena stran ni doslej z ničimer nakazala, kdaj bi se lahko to zgodilo.

