Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani (zamuda do 30-40 minut), na gorenjski avtocesti pred Jesenicami vzhod proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Polskavo in Framom proti Mariboru ter pred prehodom Šentilj proti Avstriji in na dolenjski avtocesti od razcepa Malence proti priključku Šmarje Sap.

Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti razcepu Kozarje in na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, začasni zastoji pa nastajajo tudi na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in Ljubljana center v obe smeri.

Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled.

Na vipavski hitri cesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred Rebernicami proti Razdrtemu.

Zaradi ureditve Čufarjeve ulice bo predvidoma do 21. julija za ves promet zaprto križišče Resljeve ceste in Čufarjeve ulice v Ljubljani.

Zaradi del bo do 22. julija zaprta cesta Duplica-Kamnik, med Volčjim Potokom in bencinskim servisom.

Zaradi rekonstrukcije Topniške ulice bo od sobote, 20. julija, do predvidoma nedelje, 21. julija, za ves promet zaprt odsek ceste med Dunajsko cesto in Peričevo ulico v Ljubljani.

V soboto, 20. julija, bo med 7. in 19. uro v Rožni Dolini zaprta Vipavska cesta.

Cesta Litija-Zagorje pri Šklendrovcu to soboto ne bo zaprta.

Previdno na cesti tudi v času nalivov

V noči na soboto in v soboto dopoldan se obeta poslabšanje vremena z močnimi nalivi. Po podatkih Arsa, bodo izrazite padavine v severni in osrednji Sloveniji, lahko pa tudi drugje. Priporočena je previdna vožnja in prilagoditev vožnje razmeram na cestah.

Zaradi omejevanja požarov na Krasu je promet na nekaterih odsekih zaprt ali močno oviran. Zaprte so lokalne ceste Renče-Temnica, Lipa-Dornberk in Komen-Škrbina-Šibelji.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si