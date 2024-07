Lepo je biti slovenski novinar na 111. kolesarski dirki po Franciji. Kako tudi ne, ko Tadej Pogačar (UAE Emirates) vsak dan znova skrbi za presežke. Po novi kraljevski predstavi dva dni pred zaključkom dirke je mnenje v medijskem centru tudi med tujimi mediji že izoblikovano. Ne govori se le o tem, da je Pogi že zmagovalec dirke, vse bolj so prisotne govorice, da živimo v dobi najboljšega kolesarja vseh časov. Pri vsem skupaj je dobro tudi to, da 25-letni kolesar iz Klanca pri Komendi odlično sodeluje z mediji.

Francoske Alpe, vključno z najvišjim asfaltiranim prelazom v Evropi (Cime de la Bonette, 2802 m) in ciljem v smučarskem centru Isola 2000, so spisale novo slovensko kolesarsko pravljico. Glavni avtor pa, kot že ničkolikokrat, Tadej Pogačar.

Danci so še upali

Zaradi težavnega profila etape včeraj novinarjem ni bilo omogočeno, da bi bili na startu in cilju in je bilo treba izbrati le eno. Pri Dnevniku smo se že zjutraj odpravili na cilj, Isola 2000 pa je bila že polna navijačev z vsega sveta. Največ je bilo domačih, priča pa smo bili tudi morju poplav slovenskih in danskih zastav, pri čemer moramo priznati, da je bilo danskih morda celo več. Najlepši prizor pri vsem je bil, da so se družili med seboj in med njimi ni bilo napetosti. Jasno je, da je vsak stiskal pesti za svojega – Danci so upali na epski preobrat, Slovenci so bili verjeli v nov uspeh Tadeja Pogačarja.

Slovenci so si lahko oddahnili že daleč pred ciljem. Jasno je bilo, da dvakratni branilec zmage na Touru Jonas Vingegaard ni tisti pravi, ko ni napadel na prelazu Bonette, ko pa je Matteo Jorgenson dobil proste roke za etapno zmago, so se razblinili še zadnji kančki dvoma. Američana so v beg poslali kot morebitni »satelit« za kapetana in je na zadnji vzpon prišel s skoraj štirimi minutami prednosti. Tudi to je bilo premalo za kralja Pogačarja. »Ne bi rad rekel, da je kralj osvojil etapo, a imeli smo načrt, ki se je izkazal za odličnega. Ko sem napadel, sem resnično hotel zmagati in ujeti Mattea, saj je bila na cilju moja družina in tudi zaročenka Urška,« je bil po koncu etape zgovoren ​Tadej Pogačar, ​ki je celotni konkurenci odčital novo kolesarsko lekcijo. Vingegaarda in Remca Evenepoela se je otresel že v prvi polovici 16-kilometrskega vzpona, Američana pa je ujel slabe tri kilometre pred ciljem in mu niti za sekundo ni pustil misliti, da se bo pri njem malce spočil. Ker mu zadnji kilometer ni bilo treba voziti na polno, je četrto etapno zmago letos pobral z 21 sekundami prednosti pred Jorgensonom, Vingegaard je bil šesti, skoraj dve minuti za kolesarsko številko ena na svetu.

»Ni še konec«

»Ta vzpon sem na pripravah med Girom in Tourom odvozil vsak dan, izpustil sem ga le takrat, ko sem imel covid. Lahko rečem, da ga poznam miže,« je Pogi priznal, da je imel celotno etapo vse pod nadzorom in je vse izpeljal po načrtu, saj se je počutil domače kot v dnevni sobi. »Ko kolesar, četudi je Tadej Pogačar, napade osem kilometrov pred ciljem na vzponu, je vedno zelo stresno v avtu. Ko pa je prednost naraščala in je ujel Jorgensona, smo vedeli, da je zelo močan, in smo se malce sprostili,« je ​Andrej Hauptman ​podoživel zaključek etape, ki je navdušila vse prisotne.

Ob avtobusu ekipe UAE Emirates je bilo po koncu veliko dobre volje, vseeno pa se niso hoteli preveč sprostiti. »Do konca sta še dva težka dneva,« je poudaril Hempi, a je bilo na obrazih v ekipi moč razbrati, da se vsi zavedajo, da je boj za rumeno majico odločen. Takšnega mnenja je tudi Jonas Vingegaard​: »Na dirko sem prišel z željo po zmagi, a sem se zavedal, da bo težko, saj mi je manjkalo tudi nekaj treninga. Pripravljen sem bil na to mentalno, čeprav smo tudi danes še imeli načrt. Kmalu sem se zavedel, da z mojim napadom ne bo nič, in sem poskušal slediti, a le Remcu Evenepoelu. To bom poskušal tudi jutri.« Danec je tako že sprijaznjen, da bo letos drugi na največji dirki. »Resnično ponosen sem, da sem del te ekipe in obdobja, ko Tadej dela stvari, ki so za zgodovino,« je tudi Pogačarjev sotekmovalec ​Joao Almeida delil mnenje novinarjev, da njegov kapetan piše zgodovino kolesarstva.​ Pogi ima za nov list v zgodovini možnost že danes in jutri, ko bosta na sporedu še dve etapi povsem po njegovem okusu. »Jutrišnja etapa je še bolj domača, a morda bo priložnost za pobeg,« se je tudi današnjega dne dotaknil Tadej Pogačar, ko si je vzel za medije nekaj več časa, kot je to običajno. Nato ga čaka še zaključni kronometer od Monaka do Nice. Njegova zaročenka Urška Žigart je bila na cilju izjemno vesela novega šopka cvetja, ki ga je prejela po zmagi, izjav pa tokrat za slovenske medije ni dala in je zagotovila, da jih na Touru ne bo.

.

Preberite tudi: Od našega poročevalca z dirke po Franciji: Slovenci in Danci se zabavajo skupaj

🦅The celebration to match the performance 🦅Une célébration digne de la performance #TDF2024 l @TamauPogipic.twitter.com/65Wvy18b0h — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2024

*** Ta vzpon sem na pripravah med Girom in Tourom odvozil vsak dan, izpustil sem ga le takrat, ko sem imel covid. Lahko rečem, da ga poznam miže. Tadej Pogačar, kolesar