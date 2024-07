Petindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je od napada 9,5 km pred koncem večji del zadnjega klanca na Isolo 2000 (16,1 km/7,1 %) lovil ubežnike in takrat zadnjega med njimi Američana Mattea Jorgensona (Visma-Lease a Bike) ujel slaba dva kilometra pred ciljem.

.

Petindvajsetletni Američan je na zadnjem klancu dobil proste roke, pred tem pa je nizozemska ekipa skušala z njim in še enim kolegom v begu taktično pritisniti na Pogačarja in njegovo ekipo. Toda ta je bila na čelu s svojim prvim zvezdnikom premočna tudi v 19. etapi.

Pogačar je v rumeni majici ciljno črto prečkal 21 sekund pred Jorgensonom in 40 pred Britancem Simonom Yatesom (Jayco AlUla), ki je bil prav tako del bega. Vingegaard in Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) sta zaostala 1:42 minute in zasedla šesto oz. peto mesto.

V skupnem seštevku to pomeni, da je slovenski as prednost pred Dancem povišal že na 5:03 minute, Belgijec pa na tretjem mestu zaostaja 7:01 minute.

Za Pogačarja je bila to četrta zmaga na letošnjem Touru, skupno pa že 15. na francoskih pentljah, na katerih nastopa od leta 2020. V karieri je slavil že 81 zmag in se tako približuje slovenskemu rekorderju Primožu Rogliču (84).

🦅The celebration to match the performance 🦅Une célébration digne de la performance #TDF2024 l @TamauPogipic.twitter.com/65Wvy18b0h — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2024

Ena najtežjih etap

»To je bila kraljevska etapa Toura, bi lahko rekli. Vsaj ena najtežjih, če ne kraljevska. Tu smo skoraj en mesec pred Tourom trenirali. Fantom sem že govoril, kako bomo vozili, kje bom napadel, in točno tako smo storili. Napadel sem točno tam, kjer sem želel. Zmaga je bila nato le bonus,« je v prvem odzivu za RTV Slovenija dejal Pogačar.

Ocenil je tudi klanec Bonette (22,9 km/6,9 %), ki je kolesarje peljal kar na 2802 m nadmorske višine: »Res je zastrašujoč. Tudi ko smo prišli na vrh, sem pogledal Adama (Yatesa, op. STA) in mu le dejal, 'uf, kako dolg je ta klanec'. Na srečo smo imeli dobro ekipo, dobro smo odpeljali oba klanca pred zadnjim. Nismo šli z glavo skozi zid. Dobro smo dirkali in kot ekipa pokazali, da smo super.«

Če je pred natanko letom dni na Touru povsem pregorel na prelazu Loze in izgubil vse možnosti za skupno zmago, je tokrat brez težav preživel visoko nadmorsko višino in na poti do Isole 2000 povsem dotolkel najbližja tekmeca. S tem je že zelo blizu tretji zmagi v skupnem seštevku.

»Ta zmaga mi zagotovo veliko pomeni, saj smo bili tu pred Tourom. Vsak dan smo šli čez ta 16 kilometrov dolg klanec. Naredil sem si res solidno prednost, zato lahko grem, ne bi rekel ravno s sproščeno glavo v naslednja dva dneva, ampak brez pritiska in to veliko pomeni za glavo v zadnjih dneh,« je pristavil za RTV Slovenija.

V soboto bo na sporedu še ena zelo zahtevna etapa, a ne tako visoko nad morjem kot današnja. Kolesarje čaka 132,8 km dolga pot od Nice do vrha prelaza Couillole (15,7 km/7,1 %) s kar 4600 višinskimi metri.

»Če bo jutri peklensko vroče, se zna marsikaj zgoditi. Zame je to najlepša etapa na Touru. Poznam vsako luknjo na cesti. Se že veselim jutrišnjega dne, a pustimo to za jutri,« je morebiti še en napad na etapno zmago napovedal 25-letni slovenski as.

Ostali Slovenci so danes precej zaostali, saj so imeli drugačne naloge v etapi. Jan Tratnik, 43. v etapi z zaostankom 27 minut, je pomagal Vingegaardu, medtem ko sta Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla) varno prečkala ciljno črto pred metlo oz. časovno zaporo 43 minut za Pogačarjem.