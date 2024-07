Srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić je sporočil, da so pripadniki policije likvidirali morilca policista v okolici Loznice. Že v četrtek so v povezavi z napadom prijeli voznika avtomobila, v katerem se je prevažal napadalec, ter še enega moškega in žensko.

Napadalec naj bi poskušal prečkati Drino in pobegniti v BiH, a mu to ni uspelo. Nato naj bi se skril na območju zapuščenega tovarniškega kompleksa, v katerem se zadnja leta skrivajo migranti, ki čakajo na nadaljevanje poti prek Drine.

Po pisanju kosovskih medijev je napadalec sicer veljal za rekorderja po številu begov iz kosovskih zaporov. To je bil že njegov deveti beg. Na zaporno kazen je bil obsojen zaradi umora ruskega vojaka. V času, ko je zagrešil umor, je bil star le 15 let.