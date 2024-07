V Srbiji so odprtih rok sprejeli nemškega kanclerja Olafa Scholza in podpredsednika evropske komisije Maroša Šefčoviča, ki sta prišla podpisat sporazume o sodelovanju glede redkih surovin.

Oblast je obisku dala tako veliko težo, da so na pročelje glavne mestne stolpnice ob Savi s svetlobo izrisali nemško in evropsko zastavo ter zato poželi kritike opozicije. Glavni razlog za to novo spodbudo sodelovanju je oživitev zamrznjenega projekta kopanja litija ob reki Jadar na severozahodu države. Litij je redka in ena ključnih surovin za izdelovanje avtomobilskih baterij, kar je glavni razlog za obisk Scholza, ki je bil v preteklosti do srbskih oblasti precej zadržan. Vse to pa krepi položaj srbskega predsednika Aleksandra Vučića v Evropi kljub občasnim kritikam njegovih političnih praks.

V Beogradu je Šefčovič s srbsko vlado podpisal memorandum o razumevanju o strateškem partnerstvu Srbije in EU na področju surovin trajnostnega razvoja, proizvodnih verig baterij in električnih vozil. Avtomobilska koncerna Marcedes in Stellantis (pod katerim je 14 znamk), proizvajalci baterij in finančne ustanove pa so s Srbijo podpisali pismo o nameri, kar je prvi korak k sklenitvi posla. Scholz je rekel, da podpira zamisel o proizvodnji baterij v Srbiji, Vučić pa, da bo to prineslo tisoče delovnih mest in šest milijard evrov prihodkov letno.

V Beogradu so bili tudi predstavniki avstralske korporacije Rio Tinto, ki bo kopala litij. Projekt je aktualen že dolgo, leta 2022 ga je srbska vlada ustavila po protestih zaradi skrbi za okolje, prejšnji teden pa je sodišče ustavitev prepoznalo za neustavno. Potem se je kolesje hitro zagnalo in pripeljalo do današnjega srečanja.