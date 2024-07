Crownquest Operating, 5.000.936 dolarjev

Podjetje za nafto in zemeljski plin iz Teksasa, ki se ukvarja s pridobivanjem, razvojem in raziskovanjem nahajališč nafte in zemeljskega plina, vodi Tim Dunn (69 let), milijarder (ima 2,2 milijarde dolarjev). Gre za zelo vernega kristjana, ki ima šest otrok in 19 vnukov in vnukinj. Finančno podpira nasprotnike istospolnih porok in nasprotnike istospolnih posvojitev. V mladosti je tekmoval v krščanskem atletskem klubu in igral pri krščanski pop skupini. Velja za najbolj zagrizenega desničarskega donatorja v Teksasu.