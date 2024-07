O počitniških nevrozah

Ljudje smo precej bizarna bitja, saj nas prav vse lahko spravlja v nemir, nesrečnost, nezadovoljstvo. Recimo počitnice, balzam brezdelja, po katerem hrepenimo celo leto, so za mnoge vir stresa, prepirov in bolezni. Poguglajte in boste tegobe našli natančno razvrščene v obliki predpočitniškega, počitniškega in postpočitniškega stresa.