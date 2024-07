Po washingtonskem vrhu: Zatišje po vrhu Nata

Na začetku vojne v Bosni in Hercegovini je mednarodna skupnost obračala glavo proč od Balkana. EU ni bila vojaško sposobna posredovanja, Nato se je izgovarjal, da to ni v njegovi pristojnosti. Američani so vztrajno zavračali mednarodno posredovanje s ciljem končanja vojne in začetka mirovnih pogajanj.