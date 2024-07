#intervju István Szent - Iványi: V prvih desetih dneh je Orban uničil predsedovanje Evropski uniji

Če Ruska federacija ne bi napadla Ukrajine, bi bil Istvan Szent - Iványi zunanji minister Madžarske. Med volitvami je bil vodja oddelka za zunanjo politiko Združene opozicije, ki je zaradi stališča do Ukrajine izgubila volitve. Madžarski premier Viktor Orban je takrat razvil svoje zavezništvo z Vladimirjem Putinom in sprožil niz konfliktov, ker se je razšel s sklepi evropske komisije in evropskega sveta. Medtem ko so evropski funkcionarji v nelagodju kovali zavezništvo s Kijevom, je Orban radoživo gojil zavezništvo z Moskvo.