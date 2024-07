Policija je kmalu po izbruhu nasilja v okrožju Harehills prebivalce pozvala, naj ostanejo v zaprtih prostorih, in kot razlog navedla hude kršitve javnega reda in miru. Hkrati jih je pozvala, naj ne špekulirajo o vzrokih izgredov in posvarila pred širjenjem lažnih informacij na spletu.

Green party councillor Mothin Ali for the Gipton & Harehills ward, stopping rioters from adding to the chaos. After hours of still no police or fire services in leeds, harehills. What a good man 👏🏾 Shame on those spreading lies about him.pic.twitter.com/EuL8hEk1A2 — Bushra Shaikh (@Bushra1Shaikh) July 18, 2024

Po navedbah policije je izgrede sprožila manjša skupina nasilnežev z namenom razdiranja odnosov v skupnosti. Številne priče so medtem za britanski BBC pojasnile, da so nemiri izbruhnili potem, ko so socialni delavci eni od družin odvzeli otroke. Na ulicah se je kmalu za tem zbralo več sto ljudi, ki so med drugim zažgali avtobus, prevrnili policijsko vozilo in se spopadli s policisti.

🚨🇬🇧 Today in Britain - Stabbing in broad daylight - Wigan - Police cars & buses destroyed - Leeds - Riots in London If you think it’s racist to point out the common denominator, then at this point you’re beyond help & part of the problem. It will get worse. pic.twitter.com/PARisaQzTf — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) July 18, 2024

Odgovorni svarijo pred napačnimi razlagami incidenta

Predsednik mestnega sveta Tom Riordan je pojasnil, da so nemiri izbruhnili, ko so si nekateri prebivalci »napačno razlagali incident, v katerem so sodelovali socialni delavci in policija«.

»Ne morem se spuščati v podrobnosti. Šlo je za družinski incident. Vedno posredujemo, kadar so otroci ogroženi. Rekel bi, da je šlo za incident, ki je bil verjetno napačno interpretiran,« je nadaljeval in dodal, da pričakuje aretacije vseh odgovornih za nemire.

Britanski premier Keir Starmer in notranja ministrica Yvette Cooper sta že obsodila izgrede v Leedsu in jih označila za »šokantne in sramotne prizore, ki ne bi smeli imeti mesta v naši družbi«.