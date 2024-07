Gershkovicha so danes obsodili le nekaj ur po zaključni fazi sojenja, ki se je končalo s sklepnimi besedami obrambe in tožilstva. Na koncu so ga obsodili na 16-letno zaporno kazen, potem ko je tožilstvo zanj zahtevalo 18 let zapora.

Od prvega zaslišanja konec junija se je sojenje proti ameriškemu novinarju nadaljevalo izjemno hitro, medtem ko so se drugi podobni primeri v Rusiji pogosto zavlekli, saj so se obravnave vrstile več tednov ali celo mesecev.

Dopisnika ameriškega časnika Wall Street Journal so ruske oblasti pridržale marca lani, ko je bil na novinarski odpravi v Jekaterinburgu. V ruskem zaporu je že preživel skoraj 16 mesecev. Tako on kot njegov delodajalec, njegova družina in oblasti v ZDA so sicer ves čas odločno zanikali obtožbe vohunjenja.

Dokazov o njegovem domnevnem vohunjenju Moskva ni podala, sporočila je le, da so ga ujeli pri delu. Tožilstvo ga je obtožilo zbiranja tajnih informacij o ruskem proizvajalcev tankov Uralvagonzavod.

Po mnenju Washingtona je bil namen Gershkovicheve aretacije predvsem to, da bi ga Moskva uporabila kot aduta v pogajanjih za izpustitev Rusov, obsojenih v tujini.

Tako Moskva kot Washington sta izkazala odprtost za možnost, da bi bil Gershkovich del dogovora o izmenjavi zapornikov med državama, a nobena stran ni doslej z ničimer nakazala, kdaj bi se lahko to zgodilo.

V Kremlju danes pred zaključkom sojenja znova niso želeli komentirati njegovega primera in tega, ali bi lahko bil del izmenjave zapornikov z ZDA.