Razkošna slavja minulih mesecev, pri katerih družina ženina z več kot sto milijard dolarjev obsežnim premoženjem ni skoparila, so se končala s pompozno poroko, ki se je ne bi sramoval niti največji indijski maharadža.

Ne le da sta ženin in nevesta na poroko povabila številne znane svetovne osebnosti – prišli so denimo Kim in Khloé Kardashian, ameriški filmski igralec Nick Jonas, indijska filmska zvezda Priyanka Chopra ter nekdanja britanska premierja Tony Blair in Boris Johnson – prav tako jima je bila pomembna vsaka majhna podrobnost na poroki.

Da bi bilo vse kot iz škatlice, sta angažirala kreativnega direktorja Manisha Malhotro. Slavni modni oblikovalec je oblikoval vse obleke za družino, prav tako je z izbiro dekoracij, ambienta in tudi hrane hotel gostom pričarati vzdušje veselja in ljubezni.

Kar 600 milijonov evrov naj bi bila vredna poroka, na kateri se je po treh velikih predporočnih zabavah nato družilo 1200 gostov. Konferenčni center v Mumbaju, ki sprejme 16.000 ljudi in je seveda v lasti družine Ambani, so samo za poroko spremenili v manjšo verzijo svetega mesta Varanasi.

Kot so poročali pozneje, naj bi človek dobil občutek, kot da se sprehaja po mestu. V sobanah so bile postavljene tudi ogromne skulpture živali iz cvetja, na stropih pa so se bohotili veliki lestenci iz cvetja … V deželi, kjer milijoni živijo pod pragom revščine, so bogati, slavni in lepi ostali v svojem svetu.