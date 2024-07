Kako močno je Bari nadarjen, je postalo jasno že pol leta po njegovem rojstvu, ko je govoril s polnimi stavki. Ko je dopolnil dve leti, je že znal reševati zapletene fizikalne in matematične probleme. Pri šestih letih je univerza Harvard prepoznala njegove sposobnosti. Starši so mu pozneje zaradi njegovih sposobnosti dodali še ime Isaac, po znanem britanskem znanstveniku siru Isaacu Newtonu.

Ne le da je Bari svoje življenje posvetil znanosti – na univerzi v New Yorku si želi pridobiti doktorski naziv – pri svojih ranih letih se je umestil tudi med pisatelje. Za temo svojega knjižnega prvenca si je izbral popolnoma drugo tematiko, nekaj, kar ni mogoče pojasniti s številkami in zakoni fizike. Njegov knjižni prvenec se imenuje Ljubezen, v njem pa poskuša Bari odpraviti predsodke in sovraštvo, ki mnogokrat izvirajo iz verskih ali drugih razlik. S svojo knjigo poskuša širiti ljubezen med vsemi religijami. Kljub temu da je zapisan številkam, je še vedno otrok iz krvi in mesa, ki ima rad filme, potovanja in kitajsko hrano.