Ko se je začela vojna v Ukrajini, je danes 43-letni Pritula ustanovil sklad in začel po svojih močeh pomagati pri obrambi Ukrajine.

Za oborožene sile je začel zbirati prostovoljne prispevke, ki so jih pozneje usmerili v različne projekte. Ko je Ukrajina krvavo potrebovala napadalne drone, je začel za njihov nakup zbirati prispevke. Z dobljenimi dvajsetimi milijoni dolarjev, ki jih nato niso porabili za nakup turških dronov bayratkar, ker jih je Ukrajina dobila podarjene, so nato izpolnili veliko željo ukrajinske vojske po boljših obveščevalnih podatkih. To je bil le eden od pomembnejših nakupov z zbranim denarjem.

V dobrih dveh letih vojne so pomagali vojski s številnim orožjem, ki so ga nakupili s prostovoljnimi prispevki: manjšimi izvidniškimi droni, napadalnimi kamikaze droni ali vojaškimi transportniki in drugo opremo, denar pa je bil prav tako porabljen za medicinsko urjenje vojakov, obnovo poškodovanih ambulant in deminersko mehanizacijo. Skozi njihovo organizacijo se je za ukrajinsko vojsko steklo že več kot sto milijonov evrov.