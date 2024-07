Dnevnikova ekipa na 111. kolesarski dirki po Franciji se že nahaja na ciljni črti izjemno zahtevne 19. etape. Vzpon do smučarskega središča Isola 2000 je že od jutranjih ur poln ljudi. Navijači prihajajo iz vsega sveta, ob domačih francoskih zastavah pa je razumljivo največ slovenskih in danskih v podporo prvima kolesarjema dirke Tadeju Pogačarju in Jonasu Vingegaardu.

Na 16-kilometrskem vzponu praktično niti metra ni prostega. Zanimivost je ta, da je zelo veliko kotičkov, ko so Slovenci in Danci mes seboj pomešani. »Imamo se odlično, gre za odličen boj med Tadejem in Jonasom. Vsi navijamo za svojega, a ni razloga, da se ne bi družili,« nam je dejal danski navijač, ki je prvič na Touru.

»Pravzaprav ne vem veliko o kolesarstvu, a sem tu zaradi sina, ki si je želel videti Jonasa. Upamo, da se bo tukaj peljal sam in na prvem mestu, a je Pogačar zelo močan,« je Danec dejal praktično ob vznožju vzpona.

Skupine navijačev si sicer čas krajšajo na različne načine. Nekateri so s seboj prinesli zvočnike in imajo glasbo, drugi pečejo na žaru.

»Imamo se zelo dobro, Danci so super ljudje. Smo pa mi glasnejši, ne strinjamo se niti z njegovimi napovedmi,« pa je dejal Miha, ki ima že številne izkušnje z obiskovanjem Toura. »Tukaj bosta Pogi in Jonas še skupaj, na koncu pa bo Tadej vzel novo minuto, napadel bo nekje štiri kilometre do cilja,« pa je v imenu slovenske skupine dejal Miha.