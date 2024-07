Po umoru je 22-letnik prek Münchna, Innsbrucka in Züricha pobegnil v Aubervilliers na severu Pariza. Francoski policisti so ga aretirali včeraj. Po prvih podatkih se aretaciji ni upiral, poroča hrvaški časnik Index. Danes naj bi ga privedli k preiskovalnemu sodniku.

Motiv za umor še ni znan

Motiv za umor še ni znan, nemški Bild pa je neuradno izvedel, da morilec žrtve ni oropal. Oškodovančeva žena je uspela pobegniti in iz bližnje hiše poklicati policijo. Ko so policisti prišli na kraj dogodka, so našli truplo žrtve, morilec pa je medtem pobegnil.

Kmalu po zločinu je stekla obsežna iskalna akcija, v katero so bili vključeni iskalni psi, helikopterji in številni policisti. Začetno iskanje je bilo neuspešno. Die Welt piše, da je morilec v urah pred umorom šel skozi Herrsching, kjer so ga posnele nadzorne kamere.

Policija je kmalu objavila fotografijo morilca na podlagi posnetkov nadzorne kamere supermarketa. Kot dokaz je bil morilčev rdeč nahrbtnik najden na sprehajališču ob jezeru, nož, s katerim je storil zločin, pa so našli v bližnjem gozdu.

»Zelo redko se zgodi, da nekdo pozvoni na vrata, napade najemnika in ga nato zabode,« je za Bild povedal policist. Pojasnil je, da gre v takšnih primerih med storilcem in žrtvijo običajno za neko predhodno razmerje.