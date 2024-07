Na policiji so kmalu po prijavi dogodka ugotovili, da gre za 38-letnega nasilneža, ki je huje pretepel svojo mamo in jo tudi poškodoval. Na kraj so poklicali reševalce, ki so žrtev oskrbeli in jo odpeljali v bolnišnico.

Policisti so nasilnežu izrekli prepoved približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo.

S policije tudi sporočajo, da bodo zoper napadalca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.