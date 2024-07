Mestni avtobusi bodo peljali po spremenjenih trasah, in sicer liniji 7 in 7L na Linhartovi cesti, Vojkovi cesti, Kranjčevi ulici, Štajerski cesti, Krožišču Žale in potem od Pokopališke ulice dalje po redni trasi in enako v obratni smeri.

Liniji 19B in 19l bosta potekali v smeri Dunajske ceste, Dimičeve ulice, Kranjčeve ulice, Koželjeve ulice do Tomčeve ceste in potem po redni trasi, enako tudi v obratni smeri.

Hkrati je še vedno zaprt tudi odsek Linhartove ceste od Železne ceste do križišča s Topniško ulico.

Zaprt tudi del Čufarjeve ulice

Že danes so v okviru prenove Čufarjeve ulice za ves promet zaprli križišče Resljeve ceste in Čufarjeve ulice. Obvoz za vozila je mimo Trga osvobodilne fronte, po Masarykovi in Miklošičevi cesti ter Dalmatinovi in Komenskega ulici.

Mestni avtobusi vozijo mimo Trga osvobodilne fronte, po Slovenski cesti, Dalmatinovi in Komenskega ulici ter po Tavčarjevi ulici. Križišče bo predvidoma zaprto do vključno nedelje.

Dela bodo potekala predvidoma do septembra 2025.