Boba Newharta se največ ljudi spominja po televizijski seriji Veliki pokovci (The Big Bang Theory) in božičnem filmu Škrat.

Rodil se je leta 1929. Preden je postal zabavljač, je deloval kot računovodja. Uveljavil se je kot stand up komik in zaslovel leta 1960 s posnetkom nastopa The Button-Down Mind of Bob Newhart, za katerega je prejel tako grammyja za album leta kot za najboljšega debitanta.

Po podatkih Ameriške diskografske akademije ostaja edini komik, ki je prejel grammyja za najboljšega novega izvajalca in album leta. Tudi za drugi album stand up komedije The Button-Down Mind Strikes Back je prejel grammyja za najboljšo govorjeno komedijo.

Skoraj dve desetletji je ljudi zabaval z oddajo The Bob Newhart Show in njenih različicah, za kar je bil nagrajen tudi z zlatim globusom.

V božičnem filmu Škrat je zaigral ob Willu Ferrellu in leta 2013 prejel televizijsko nagrado emmy za Velike pokovce.