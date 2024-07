Avstralski televizijski postaji Australian Broadcasting Corporation in Sky News sta sporočili, da imata težave z oddajanjem. Prav tako o težavah poročajo z Velike Britanije, kjer prevozniki opozarjajo potnike, naj pričakujejo motnje, saj se soočajo z »obsežnimi težavami z informacijsko tehnologijo.«

V elektronskem sporočilu, poslanem osebju avstralske nacionalne radiotelevizije, ki ga je prejel Guardian Australia, je navedeno, da računalniki z operacijskim sistemom Windows po vsej državi doživljajo modre zaslone smrti, kar povzroča težave v nekaterih televizijskih in radijskih studiih.

Podjetje Crowdstrike je sporočilo, da so modre zaslone opazili na več lokacijah, in navedlo, da vzrok trenutno preiskujejo. Podjetje še dodaja, da je težava povezana z njihovim izdelkom Falcon Sensor, inženirske ekipe pa si v skladu z obvestilom o podpori prizadevajo za njeno odpravo.

Podjetje je pozneje objavilo, da so inženirji težavo opredelili kot težavo pri vnosu nove vsebine in da so spremembe vrnili v prejšnje stanje.

Avstralska nacionalna koordinatorka za kibernetsko varnost, generalpodpolkovnica Michelle McGuinness je za britanski Guardian potrdila, da je po vladnih nasvetih šlo za težavo s programsko opremo njihovega podizvajalca.