Direktor vladnega urada za informacijsko varnost Uroš Svete je dejal, da je prišlo do globalnega izpada IT storitev, prizadeta pa je bila tudi Slovenija. Gre za napako pri posodobitvi sistema za kibernetsko varnost pri računalnikih, ki imajo naložen operacijski sistem Windows.

»Računalniški sistemi delujejo ves čas, vsak trenutek v dnevu in današnji dogodek kaže na to, da je globalna informacijska tehnologija zelo ranljiva in da takšne napake lahko zadanejo prizadete objekte oziroma servise, države in družbe. Mi smo težave zaznali danes zjutraj, probleme pa smo opažali že nekaj dni.«

Na vprašanje, zakaj imajo nekatere države več težav, druge manj, je odgovoril: »Nekatere države tega produkta ne uporabljajo. Indija ima, na primer, zaprta skoraj vsa letališča - odvisno je, katero določeno informacijsko tehnologijo uporabljajo.«

Glede težav v Sloveniji je pojasnil, da v državni upravi ni bilo težav oziroma niso dobili informacije o izpadu. »Težava je bila, da je pravzaprav prišlo do zaklepa Windows sistemov in da so dobesedno odleteli iz omrežij. Iz tega zornega kota je odpravljanje težav tudi za same vzdrževalce oziroma IT-menedžerje še toliko bolj zahtevno delo. Tisti, ki jih je ta napad prizadel, naj si pomagajo z navodili, ki so že objavljena.«

So pa z Microsofta že sporočili, da so uspešno namestili posodobljeno verzijo programa in da so težavo rešili. Šlo je za to, da se Windows ni postavil v svoje prvotno omrežje.

Težave na ljubljanskem letališču

Na ljubljanskem letališču imajo težave z informacijskimi sistemi prevoznikov za prijavo na let, zato trenutno prihaja do manjših zamud pri odhodih letal. »Da bi čim bolj omejili vpliv na promet, že prilagajamo naše procese, na primer ročno prijavljamo potnike na lete,« so zapisali.

Zaenkrat s strani letalskih prevoznikov še nimajo informacij o odpovedi letov. Trenutno zamujajo odhodi letal za v München, Frankfurt in Beograd.

Potnikom priporočajo, da status svojih letov preverijo na spletni strani ali neposredno pri prevozniku. Če let ni prestavljen ali odpovedan priporočajo, da se na letališče odpravijo prej kot običajno.

CrowdStrike prevzel krivdo

Po poročanju BBC odpravljanje posledic morda ne bo enostavno. »Zdi se, da težav ni mogoče odpraviti z osrednjim ukazom skrbnika informacijskih tehnologij na sedežu podjetja. Ta bo moral ponovno zagnati vsak prizadeti računalnik,« so zapisali v svoji analizi. CrowdStrike ima po zadnjih podatkih BBC 24.000 strank, vse pa so večje organizacije z velikim številom zaposlenih.

Kurtz se je v intervjuju za ameriški NBC opravičil za težave, ki jih je povzročila napaka pri posodobitvi. Kot je ocenil, bi lahko trajalo nekaj časa, da bodo sistemi okrevali. »Za nekatere sisteme, ki se samodejno ne obnovijo, bi lahko trajalo nekaj časa, vendar je naša naloga, da poskrbimo, da bo vsaka stranka v celoti okrevala,« intervju povzema BBC.

Največ težav s TV prenosom oddaj v Avstraliji

Avstralski televizijski postaji Australian Broadcasting Corporation in Sky News sta sporočili, da imata težave s TV prenosom. Prav tako o težavah poročajo z Velike Britanije, kjer prevozniki opozarjajo potnike, naj pričakujejo motnje, saj se soočajo z »obsežnimi težavami z informacijsko tehnologijo.«

Na letališčih so ostala tudi letala največjih ameriških letalskih družb, kot so American Airlines, Delta Airlines in United Airlines, o težavah pa poročajo tudi letališča v Nemčiji, Amsterdamu in Španiji.

🚨IMPORTANT🚨 Windows System crashes across globe Reports of Windows computers showing BSOD (Blue Screen of Death) errors across the globe Workaround Steps: 1. Boot Windows into Safe Mode or the Windows Recovery Environment 2. Navigate to the… pic.twitter.com/6NbHkTF9Dg — CA Akhil Pachori (@akhilpachori) July 19, 2024

V elektronskem sporočilu, poslanem osebju avstralske nacionalne radiotelevizije, ki ga je prejel Guardian Australia, je navedeno, da računalniki z operacijskim sistemom Windows po vsej državi doživljajo modre zaslone smrti, kar povzroča težave v nekaterih televizijskih in radijskih studiih.

Podjetje Crowdstrike je sporočilo, da so modre zaslone opazili na več lokacijah, in navedlo, da vzrok trenutno preiskujejo. Podjetje še dodaja, da je težava povezana z njihovim izdelkom Falcon Sensor, inženirske ekipe pa si v skladu z obvestilom o podpori prizadevajo za njeno odpravo.

»Seznanjeni smo s težavo, ki zaradi posodobitve programske platforme tretje osebe vpliva na naprave s sistemom Windows. Pričakujemo, da bo rešitev kmalu odpravljena,« je po poročanju BBC naknadno sporočil Microsoftov tiskovni predstavnik.

»CrowdStrike aktivno sodeluje s strankami, ki imajo težave zaradi napake, nastale ob posodobitvi vsebine za gostitelje sistema Windows,« je pojasnil in dodal, da sistemi Mac in Linux niso bili prizadeti.

»Ne gre za varnostni incident ali kibernetski napad,« je zagotovil.

