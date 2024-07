Zamaskirani moški v Mostah enemu oškodovancu ukradel nahrbtnik, drugega pretepel

Na območju Most je ob 2. uri prišlo do roparske tatvine. Zamaskirani storilec, ki je uporabljal električni skiro, je pristopil do oškodovanca in mu zagrozil z nožem. Ukradel mu je nahrbtnik in pobegnil s kraja dogodka. Policija storilca še išče.