Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj, na Primorskem pa ob šibki burji tudi do 36 stopinj. Ponoči bodo nevihte vse pogostejše, z močnejšimi nalivi, do jutra pa se bodo razširile nad večji del Slovenije.

Dobro jutro, danes bo sončno, zvečer in ponoči bodo nastale nevihte, ki bodo jutri čez dan postopno ponehale. pic.twitter.com/B0OIpVo1Kp — ARSO vreme (@meteoSI) July 19, 2024

Jutri bo sprva oblačno s padavinami in nevihtami, ki bodo čez dan od zahoda slabele in postopno ponehale. Proti večeru se bo razjasnilo. Veter bo pihal vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem okoli 23, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem okoli 30 stopinj. V nedeljo bo sprva jasno z nekaj megle po kotlinah, popoldne pa bodo od zahoda plohe in nevihte.