Posamezna žarišča se sicer pojavljajo tudi še zaradi vetra, ki je že v četrtek oteževal gašenje, a je ta proti jutru izgubljal na moči.

»Z ekipami smo požarišče obkrožili in zadeve spravili pod kontrolo. Požar še ni pogašen, na določenih delih se še pojavlja tlenje materiala,« je dejal Peternelj.

📣 Aktualne razmere na Krasu📣 Po podatkih reg. štaba CZ S Primorska požar še ni pogašen, a je dodobra omejen. Pojavljajo se še posamezna žarišča. Preko noči je več kot 400 👩🏻‍🚒&👨🏻‍🚒 uspelo obkoliti požarišče. Pomagal je tudi brezpilotni letalnik, s katerim so nadzorovali območje. pic.twitter.com/PGaHPhm4Yl — Uprava RS za zaščito in reševanje (@URS_ZR) July 19, 2024

Trenutno izvajajo menjavo ekipe, ki bo zadolžena za čiščenje robu požarišča in končno gašenje z upanjem, da uspejo požar danes do konca dne sanirati. To bo sicer odvisno tudi od vremena, je opozoril Peternelj. Na teren tudi danes prihajajo letalske sile, ki bodo nadaljevale gašenje.

Trenutno ni odprtih žarišč

Kot je še povedal Peternelj, trenutno ni videti odprtih žarišč in odprtih plamenov. Po njegovi oceni sicer trenutno gori še na okrog 100 hektarjih površin.

Iz regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko so zjutraj sporočili, da je pri nočnem gašenju in obvladovanju požara sodelovalo več kot 400 gasilcev, v veliko pomoč pa jim je bil tudi brezpilotni letalnik, s katerim so nadzorovali goreče območje.

Za gašenje požara so tokrat prvič uporabili tudi nova letala za gašenje air tractor. Vlada jih je kupila po katastrofalnem požaru, ki je pred dvema letoma divjal v neposredni bližini tokratnega in uničil ogromne površine na goriškem Krasu.

Območje bo danes obiskal tudi predsednik vlade Robert Golob.