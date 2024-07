Biden je po katastrofalni predstavi na televizijskem soočenju z republikanskim predsedniškim kandidatom Donaldom Trumpom doslej odločno zavračal vsa ugibanja o morebitnem odstopu od kampanje, vendar pa ga je v sredo doletela še nova okužba s covidom-19 in to le nekaj ur potem, ko je dovolil možnost, da bi odstopil kampanje iz zdravstvenih razlogov.

Biden je po pozitivnem testu na covid-19 prekinil kampanjo v Las Vegasu in se vrnil domov v Delaware na okrevanje. Za danes in jutri nima predvidenih nobenih javnih dogodkov. Da potrebuje počitek, se je v sredo zvečer lahko prepričal ves svet, ko so kamere pokazale, kako počasi sestopa iz letala Air Force One.

Obama naj bi za zdaj pomisleke zaradi nadaljevanja kampanje svojega nekdanjega podpredsednika izrazil političnim zaveznikom, ni pa znano, ali je morda že govoril tudi neposredno z Bidnom. »Biden bi moral resno razmisliti o vzdržnosti njegove kandidature,« je zaveznikom povedal Obama, navaja Washington Post.

Podobno sporočilo kot Obama so Bidnu že neposredno prenesli med drugimi nekdanja predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi, sedanji vodja demokratov v predstavniškem domu Hakeem Jeffries ter vodja senatne večine Chuck Schumer.

Z nadaljevanjem kampanje ogroža možnosti za izvolitev demokratskih kandidatov v kongres

Vsi trije naj bi mu dali vedeti, da z nadaljevanjem kampanje ogroža možnosti za izvolitev demokratskih kandidatov v kongres. Republikanci bi lahko poleg Bele hiše osvojili še popolno večino v kongresu, kar bi bila za demokrate katastrofa, poroča televizija MSNBC.

Bidnov osebni zdravnik Kevin O'Connor je danes sporočil, da se predsednik še naprej sooča z blagimi simptomi covida-19, vendar so telesne funkcije normalne in še naprej opravlja svoje delo.

Za demokrate, ki si želijo, da Biden odstopi od kampanje, je diagnoza covida-19 prišla v pravem času, vendar dodajajo, da je pravi trenutek sedaj ali takoj po koncu republikanske konvencije v Milwaukeeju.

»To bi bila imenitna politično gangsterska poteza, če bi Biden odstopil od kandidature sedaj, ko so ga republikanci na konvenciji ostro kritizirali in porabili strelivo zanj. Mislim, da niso tako sproščeni kot delujejo, saj jih resno skrbi možnost Bidnovega odstopa, ker so se nanj pripravili, vse drugo pa je neznanka,« je za televizijo Scripps News povedal demokratski donator in strateg Whitney Tilson.

Dejstvo, da večina Američanov ne mara ne 78-letnega Trumpa ne Bidna, ampak si želi nekoga novega, kažejo prav vse ankete. Če že morajo izbrati, potem z rahlo prednostjo izberejo Trumpa pred Bidnom. Demokrati imajo v naslednjih dneh imenitno priložnost, da jim ponudijo nekaj novega. To bi zaradi dinamike sodobnih medijev odrinilo v ozadje ne le Bidnovo starost, ampak tudi neuspešen poskus atentata na Trumpa.

Tilson meni, da bodo imeli demokrati v primeru Bidnovega hitrega odstopa do sredine avgusta čas, da umirijo vrste in se na konvenciji v Chicagu odločijo, kdo bi bil najbolj primeren kandidat ali kandidatka za zaustavitev Trumpovega pohoda nazaj na oblast. Prva izbira bo najverjetneje sedanja podpredsednica Kamala Harris.