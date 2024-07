Če pustimo ob strani makro okolje, volitve in podobne stvari, se lahko osredotočimo na nekoliko daljši pogled v prihodnost, kjer zaznavamo pet ključnih strukturnih sil, ki bodo močno zaznamovale svet: dekarbonizacija, digitalizacija, deglobalizacija, destabilizacija razmer v geopolitiki in demografsko staranje. Prizadevanje za razogljičenje odpira širok razpon naložbenih priložnosti v delnice, obveznice in alternativne vire investiranja.

Predvsem digitalizacija in tehnološki napredek generativne umetne inteligence sta največji dolgoročni faktor priložnosti. To lahko vidimo iz ogromnih finančnih vložkov, ki jih podjetja namenjajo za razvoj in integracijo umetne inteligence. Tu smo v začetni fazi, podjetja se soočajo s pomanjkanjem čipov in z vse večjimi potrebami po električni energiji, zato bo ravno te ovire treba v prihodnje najprej rešiti. Kot vse kaže, ima umetna inteligenca potencial za reševanje zapletenih izzivov na številnih področjih, od izobraževanja in izboljšanja zdravstvene oskrbe do spodbujanja znanstvenih inovacij in podnebnih ukrepov. Vendar po drugi strani kompleksni sistem umetne inteligence predstavlja tudi tveganje za zasebnost, varnost in človeško avtonomijo. Učinkovito upravljanje je bistvenega pomena za zagotovitev, da sta razvoj in uvedba umetne inteligence varna in vredna zaupanja.

Vlagatelji bomo morali biti pozorni na posledice, ki jih prinašata deglobalizacija in destabilizacija razmer v geopolitiki, zato se bo treba vse bolj naslanjati na makroekonomske podatke in okolje in iz tega izluščiti, katere so tiste zdrave ekonomije, ki bodo iz transformacije, ki se trenutno dogaja v svetu, izšle kot zmagovalke. Kot trenutno kaže, bo to največje gospodarstvo na svetu ZDA, medtem ko Kitajska izkazuje vse slabšo gospodarsko sliko.

Vse bolj se s problemom staranja prebivalstva soočajo razvite ekonomije, najbolj Japonska, in to je tudi dejavnik, ki ga bo treba vse bolj upoštevati, saj bo imel vpliv na širše okolje in celo politiko države. Na trgu delovne sile bo prišlo do primanjkljaja kvalificiranih delavcev, zato bodo podjetja vse težje izpolnjevala naročila, kar lahko vodi do še višjih stroškov dela in zmanjšanje konkurenčnosti na trgu.