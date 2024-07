»Novembra s tem predsednikom ne bomo zmagali,« je zapisal Clooney tri tedne po dobrodelnem dogodku, na katerem se je z Bidnom tudi srečal. Takrat so se pojavila vprašanja o predsednikovem zdravju, potem ko ga je nekdanji predsednik Barack Obama držal za roko, ko sta zapuščala oder. Svoj prispevek Clooney sicer začenja s hvalospevom: »Rad imam Joeja Bidna. Kot senatorja. Kot podpredsednika in kot predsednika. Štejem ga za prijatelja in verjamem vanj. Verjamem v njegov značaj. Verjamem v njegovo moralo. V zadnjih štirih letih je zmagal v mnogih bitkah, s katerimi se je spopadel. A bitka, v kateri ne more zmagati, je boj proti času. Tega ne more nihče od nas.«

Bidnov ponovni poskus za mandat v Beli hiši so kritizirali mnogi, ki dvomijo, da je sposoben premagati tekmeca Donalda Trumpa. Clooneyjevo publicistično pero je postalo ostrejše v nadaljevanju: »Izjemno težko je to reči, vendar Joe Biden, s katerim sem bil na dobrodelnem dogodku pred tremi tedni, ni isti je...i Joe iz leta 2010. To ni bil niti Joe Biden iz leta 2020. Bil je isti človek, kot smo ga videli na debati. Je bil utrujen? Ja. Prehlajen? Morda. A voditelji naše stranke nam morajo nehati govoriti, da 51 milijonov ljudi ni videlo, kar smo videli vsi.« Pri tem se je hollywoodski zveznik skliceval na nedavno prvo soočenje med Trumpom in Bidnom, na katerem se je slednji po mnenju številnih odrezal porazno.