Preden je glavni izvršni direktor pri Marvel Studios Kevin Feige dal zeleno luč za tretji film z Reynoldsovim Deadpoolom, v katerem mu pot prekriža Jackmanov Wolverine, se je moral Ryan Reynolds prebiti skozi različne verzije scenarija, dokler ni imel pred seboj dovolj dobrega teksta z naslovom Deadpool & Wolverine. »To so sanje, ki so se mi uresničile. Od prvega dne, ko sem stopil v čevlje tega lika, sem si želel, da je ob njem tudi Wolverine. Dolgo se je zdelo, da to ne bo mogoče, potem pa je nekako, na neki način, prevladala ljubezen,« je za Sky News povedal 47-letni Reynolds. V ZDA in tudi pri nas si bodo najnovejšo stvaritev iz tako imenovanega Marvelovega vesolja prvi gledalci pogledali že ta mesec.

To je tudi prvič, da so se mutanti z Wolverinom na čelu pridružili franšizi Deadpoola. Lik Wolverine je sicer častno umrl v filmu Logan iz leta 2017, potem ko se je avstralski igralec Hugh Jackman odločil vlogo pustiti za seboj. Na rdeči preprogi v Londonu, na predogledu filma, je za Sky News priznal, da je to odločitev hitro obžaloval. »Približno tri dni po tem, ko sem oznanil, da se od vloge poslavljam, sem gledal prvi del Deadpoola in prvič pomislil: 'Oh, čakajte malo, ojoj.'« In dodal: »Natančno vam lahko povem tudi datum – bilo je 14. avgusta 2022. Takrat mi je srce govorilo, da si res želim igrati ob Deadpoolu, tako da so se mi uresničile sanje.«