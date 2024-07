Devetdnevna možganska krvavitev, ki jo je zaradi kapi doživela Sharon Stone, je terjala dolgo okrevanje. Tega časa pa igralka nima v najlepšem spominu še iz drugih razlogov. »Takrat so me ljudje izkoristili,« je pojasnila za The Hollywood Reporter. »Zaradi vsega svojega uspeha sem imela 18 milijonov dolarjev prihrankov, toda ko sem pozneje pogledala svoj bančni račun, je vse izginilo. Ostala sem brez denarja. Moj hladilnik, telefon – vse je bilo pisano na ime drugih ljudi.« Podrobnosti ni razkrila, je pa povedala, da se po grenki izkušnji pobira s pozitivno naravnanostjo.

Ko je bila Sharon Stone priklenjena na bolniško posteljo, so mnogi misli, da bo umrla. Kap je povzročila spremembo v delovanju njenih možganov, je danes prepričana 66-letnica. »Budistčni menih mi je povedal, da sem se reinkarnirala v to isto telo. Imela sem bližnje srečanje s smrtjo, a sem prišla nazaj.« Bolezen je bila zanjo velika življenjska lekcija. »Odločila sem se, da se ne bom oklepala bolezni ali katere koli grenkobe in jeze. Ko enkrat ugrizneš v seme grenkobe, te to nikoli ne zapusti. Toda če imaš upanje v nekaj, tudi če je majhno kot gorčično seme, boš preživel. Danes živim za veselje in svoje poslanstvo.«