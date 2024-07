Včeraj ob pol treh zjutraj so ognjeni zublji zajeli stanovanje v sedmem nadstropju stanovanjskega bloka v niški četrti Les Moulins. Požar je terjal sedem življenj, med žrtvami so bili tudi najstnik in še trije otroci, stari komaj pet, sedem in deset let. Poškodovanih je bilo še več, med njimi je ena oseba v kritičnem stanju. Preiskovalci so včeraj že sporočili, da je šlo najverjetneje za požig.

Ko so gasilci prišli na kraj požara, je v sedmem nadstropju že divjal silovit požar. Tri ljudi so iz stavbe rešili po gasilski lestvi, na varno pa so jih spravili še nekaj več kot 30. Po poročanju časnika Nice-Matin naj bi v požaru umrla družina, ki je bivala v stanovanju v sedmem nadstropju. Eden izmed pokojnih in hudo poškodovani, ki je v kritičnem stanju, sta se iz obupa poskušala rešiti pred ognjem s skokom skozi okno najvišjega nadstropja stanovanjskega bloka.

Polili bencin po stopnišču

Pristojni tožilec Damien Martinelli je sporočil, da v zvezi z vzrokom požara preiskujejo možnost kaznivega dejanja. »Glede na prve dokaze sem sprožil preiskavo požiga s smrtnim izidom,« je povedal novinarjem na prizorišču.

Župan Nice je razkril, da so se preiskovalci dokopali do posnetkov, iz katerih je jasno razvidno, da več ljudi s kapucami na glavi sredi noči poliva bencin po stopnišču stanovanjskega bloka. Zagorelo je v drugem nadstropju, nakar se je ogenj po stopnišču hitro razširil do sedmega nadstropja, kjer je zajel stanovanje nesrečne družine, ki je izvirala iz afriške otoške države Komori, v Nici pa je živela od leta 2013.

Še okoli 30 stanovalcev bloka se je nadihalo dima, zaradi česar so potrebovali zdravniško pomoč, mestne oblasti pa so notranje ministrstvo zaprosile, naj poostri varovanje v četrti, poskrbi za varnost stanovalcev in prepreči morebitne nove incidente.