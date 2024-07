Za vse tiste, ki so zadnji teden milostno gledali tja gor v nebo in vsemogočne vremenske sile nagovarjali, naj malce ohladijo zrak, ki ga dihamo, prihajajo dobre novice. »Za nami je najbolj vroč julijski dan. Zelo mogoče je, da je bil torek v večjem delu države tudi vrhunec letošnjega poletja,« so novico o temperaturnem odrešenju v beli svet in splet razposlali na portalu siol.net. Ni pa bila vremenska materija edina, o kateri se je razpravljalo minule dni.

Pahor poljubljal roko Heleni Blagne

Že tako pregreto ozračje je dodatno začinila še Natalija Verboten. »Priljubljena slovenska pevka Natalija Verboten je na dopustu. Fotografija na enem od družbenih omrežij dokazuje, da uživa v poletju. Kot je razkrila, dopustuje v mobilni hiši v kampu Straško na otoku Pag, ki je zelo priljubljen med Slovenci. Verbotnova pa ni razkrila samo svoje počitniške lokacije, ampak tudi svojo čudovito postavo. Fotografirana je namreč v kopalkah, ki poudarjajo njeno bujno oprsje in manekenske mere,« so v vročem sporočilu za javnost zapisali v Slovenskih novicah in pripisali, da so navdušenje nad fotografijo izrazili številni sledilci, ki so drug za drugim hvalili njen lepo vzdrževani stas.

Naelektreno ozračje je minuli konec tedna prevevalo tudi udeležence pivsko-glasbene povorke, ki sliši na ime Pivo in cvetje. Na taisti obveščevalni platformi so nadobudni popisovalci festivalske razuzdanosti navedli, da je raznolik glasbeni program pritegnil stare in mlade, pa tudi mnoge znane obraze. »Med njimi sta bila tudi nekdanji predsednik Borut Pahor in glasbena diva Helena Blagne, ki sta pritegnila nemalo pogledov. Med njima se je namreč kar iskrilo. V fotografski objektiv so ju ujeli fotografi Mediaspeeda, videti pa je, da se kar nista mogla ločiti drug od drugega. Obrnjena drug proti drugemu se smejita, držita za roke, v nekem trenutku pa nekdanji predsednik celo poljubi njeno roko,« je sestavek s prizorišča čustvenega snidenja, h kateremu je bil seveda pripet dokazni material v obliki fotografije.

Na portalu topnews.si so v spletni eter razposlali posnetek zaslišanja nekaj političnih eminenc, ki so pred kamero jele razlagati, kam jo kanijo odpeketati na državnozborske počitnice, corpus delicti pa so pospremili z uvodnim zapisom »Kje (so) bodo 'naše ladje'?« in za povrh razložili, da so si naslov sposodili »pri priljubljeni rubriki oddaje O morju in pomorščakih na Radiu Slovenija, kjer je voditeljica vedno natančno locirala, v kateri državi trenutno plujejo ladje, ki so imele v zlatih časih Splošne plovbe imena po slovenskih mestih«. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je na primer povedala, da bo »odplula« na hrvaško obalo. »Mi hodimo na otok Krk. Tako da to je en tak odklop. Seveda upam, da mi bo uspelo prebrati kakšno knjigo, morda pa se lotim še kakšnega novega pisateljskega podviga. Pa tudi v stanovanju bi imela kakšno stvar za popraviti, prebeliti, kaj na novo urediti, tako da upam, da mi bo ostalo nekaj časa tudi za to,« je z navigacijsko natančnostjo svoj kurz opisala Klakočar-Zupančičeva.

Curaçao ali …?

Malce manj lokacijsko natančen je bil njen poslanski kolega Jernej Vrtovec, ki je namignil le, da se z družino odpravlja na daljši dopust, in to – kam drugam – na hrvaško obalo, kjer se imajo vedno lepo in kjer ga navdihuje strast do kuhanja oziroma pečenja. »Zelo rad pripravljam nove specialitete, vedno v povezavi z morskimi jedmi. Zlasti hobotnica izpod peke in tako dalje. To lahko pričakujete na družbenih omrežjih poleti. Se pa pripravljam tudi na ljubljanski maraton konec oktobra, na 42 kilometrov, tako da bo moje poletje vsak dan prežeto tudi s tekom,« je o poletnih načrtih razglabljal poslanec Vrtovec. Nekdanja prva dama slovenske televizije, kot so ji polaskali v reviji Lady, Miša Molk se v nasprotju z Vrtovcem, ki ima že popolnoma izdelan počitniški načrt, še odloča o tem, kam jo bo povlekel vonj po oceanu, si pa na vsak način želi mestni vrvež zamenjati z eksotičnim vzdušjem na enem od otokov v Karibskem morju. »Imam dva načrta, ampak se še odločam. Problem je, ker se leti z nam precej oddaljenih letališč in si moram še organizirati prevoz. Zato še nimam izbrane destinacije, temveč izbiram med dvema. Obe sta zelo daleč. Zanima me Curaçao, saj tega otoka še ne poznam. Privlači me tudi zato, ker tam govorijo nizozemsko, kar pa jaz tudi malo znam,« je izdala Molkova.

V reviji Lady so se lotili še enega raziskovalnega podviga. Kot so ugotovili v uvodu, ko gre za težko zaslužene počitnice, se marsikdo odloča po nastavitvi. Če si želi razvajanja, po njihovem mnenju izbere hotel, če mu je pomemben pristen stik z gostoljubnimi domačini, so prava izbira apartmaji, neposreden stik z naravo pa ponujajo kampi. In pri tem, kot so ugotovili, niso izjeme niti naši znani obrazi. Gaja Filač, nova zvezda pametnih zaslonov, čitalnih publikacij in klikalnih komunikacijskih kanalov, je takšne narave, da je odločno rekla ne kampom. »Ker sem v kampih preživela vse svoje otroštvo, sem to kvoto že izpolnila, zato bi danes za poletno nastanitev vsekakor izbrala apartma. Predvsem zaradi občutka domačnosti in hkrati svobode, da se mi ni treba preveč ozirati na stvari in imam lahko svoj počitniški tempo,« je dejala Filačeva. Tudi njen kolega iz mlajše kvote novodobnih zvezdnikov Matej Zemljič se je odrekel neposrednemu stiku z naravo. »Ker je neki poseben čar spati v šotoru na prostem, sem pred leti zelo rad šotoril. Zdaj pa so se mi kampi zaradi zasoljenih cen malo zamerili. Sem pa zadnja leta resnično vzljubil hotele. Predvsem zaradi kraljevskih zajtrkov in velikega udobja. Če pa imajo še odličen center dobrega počutja, me takoj kupijo,« se je izpovedal Zemljič.

Zaporniki iz Maribora so obiskali Tri ribnike

Kam pa na krajše enodnevne počitnice hodijo tisti, ki so prisiljeni bivati v varovanih apartmajih, so razkrili na spletnem mestu siol.net. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je namreč v zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in Maribor ter v prevzgojnem domu Radeče za skupine obsojencev in mladoletnikov v vročem poletnem času organizirala različne pohode zunaj zavodov. Kot so priobčili, so se obsojenci, ki kazen prestajajo na Dobu, skupaj s strokovnimi delavci podali na pot do ribnika Mirna in tamkajšnjega gradu ter trim steze, ki jih je vodila po senci in prijetnem hladu gozda. »Prehodili so obsežen del steze, vsi udeleženci pa so zavzeto hodili tudi ob rahlih vzponih, četudi se sicer ne ukvarjajo s športom. Po skoraj petih urah hoje z vmesnimi postanki so se v zavod vrnili napolnjeni z energijo in prijetnimi vtisi,« so jim o zaupali v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. V mariborskem zaporu pa so za skupino obsojencev v spremstvu strokovnih sodelavk organizirali prostočasno dejavnost zunaj zavoda v obliki pohoda v okolici zavoda. »Sprehodili so se po mestnem parku vse do Treh ribnikov. Pot je udeležence vodila med urejenimi cvetličnimi nasadi in številnimi drevesi, ki so ponujala prijetno osvežitev v poletnih dneh,« so še dodali v upravi.