Da je trenutno dobro obdobje za iskanje zaposlitve, kar kaže na relativno pozitivno percepcijo trga dela, meni 67 odstotkov Slovencev. Devetindvajset odstotkov zaposlenih v Sloveniji aktivno išče ali spremlja nove priložnosti za zaposlitev. To je ključni kazalnik, ki zahteva pozornost vodij in HR ter vlaganje v razvoj in zadržanje najboljših ljudi.

Ocena thrivinga, torej občutka, ko nekdo cveti na delovnem mestu, kaže, da 55 odstotkov Slovencev poroča, da v življenju doživljajo thriving, kar pomembno vpliva na njihovo delovno uspešnost. Za primerjavo: ta kazalnik je v skandinavskih državah okrog 80 odstotkov. Vsakodnevni stres doživlja 38 odstotkov zaposlenih v Sloveniji, kar poudarja potrebo po učinkovitem upravljanju stresa.

Ena ključnih ugotovitev Gallupa je, da na zavzetost zaposlenih v kar 70 odstotkih vpliva njihov neposredni vodja. Če imate zavzete vodje, bodo navadno temu sledili tudi zaposleni. Zato je ključno vlaganje v vrhunsko vodenje, navade najboljših vodij po podatkih podjetja Thriverse pa so: postavljanje jasnih pričakovanj in prioritet skozi tedenske usmeritve, tedenska refleksija opravljenega dela in način, kako je bilo delo opravljeno, redne in kakovostne povratne informacije, coaching pristop k razvoju ljudi in ekipni retro sestanki.

Peter Baloh iz podjetja Thriverse opaža, da je napačna in neverjetna praksa, da v Sloveniji v podjetjih pogosto prilagajajo izbiro meritve zavzetosti, klime, kulture ali pa celo kar sami pripravijo merski instrument. »Se tudi tehtate s prilagojeno tehtnico, ki kaže manj kilogramov? V tujini se mi to še ni zgodilo nikoli, v Sloveniji pa se nam to zgodi v 75 odstotkih primerov.« Zavzetosti ne bi smeli analizirati z doma izmišljenimi metrikami ali napačnim benchmarkom, ki prikazuje nerealno stanje. Potem se naredi uradna meritev in rezultati so daleč od utvare, v kateri so živeli prej. »Če si želimo vrhunskega življenja, izjemne službe in uspeha, moramo biti lačni odličnosti. Hrepenenje po odličnosti je ključna sestavina uspeha. Vendar pa želja sama po sebi ni dovolj. Vsak bi rad igral v ligi prvakov, a če treniramo pod vodstvom trenerjev amaterskih lig, tja ne bomo prišli.«