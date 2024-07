»V Atlantic Grupi poslovno leto načrtujemo tako, da vse večje aktivnosti zaključimo do konca junija in nadaljujemo v zadnjem delu avgusta,« pojasni Enzo Smrekar, podpredsednik za delikatesne namaze, donat mg in internacionalizacijo v Atlantic Grupi ter glavni direktor podjetja Atlantic Droga Kolinska, večkratnega finalista in tudi zmagovalca izbora Zlata nit, ki ga organizira Dnevnik skupaj s partnerji. »Organizacija dela med dopusti že dolgo ni več izziv, zaposleni so odgovorni in kolegialni ter se dogovorijo sami med seboj. Dogovor seveda potrdijo nadrejeni, ki imajo širšo sliko aktivnosti in potreb po delu v organizaciji. Na področjih, kjer se procesa ne da prilagoditi in ostane v enakem obsegu tudi poleti, se za to obdobje vključi študente.« Organizacija dopustov seveda vključuje tudi oddih vodij. »Vodstvo je dosegljivo, a v času izkoriščanja dopusta določi svoje namestnike. To je hkrati dobra priložnost za razvoj zaposlenih. Tudi sicer je nadomeščanje sodelavca na zahtevnejšem položaju del razvojnih aktivnosti zaposlenih. V proizvodnji, ki ni sezonskega značaja (na primer argete, barcafféja), poleti organiziramo kolektivni dopust, med tem pa se izpeljejo remonti in druga vzdrževalna dela na proizvodnih linijah. Tam, kjer to ni mogoče (cockta, tempel, donat …), pa poleti zaposlimo sezonske delavce,« je še povedal Smrekar.

Dobra praksa že več kot desetletje

V podjetju Biosistemika spodbujajo prakso, da si vsi zaposleni vzamejo čas za letni dopust in si odpočijejo. S tem si naberejo novo energijo, kar pozitivno vpliva na njihovo zdravje in počutje. »Daljše odsotnosti načrtujemo v začetku leta in pazimo, da se dopusti zaposlenih, ki delajo pri istem projektu, ne prekrivajo preveč,« pove dr. Jana Erjavec, komercialna direktorica v podjetju Biosistemika. Delujejo na zelo konkurenčnem visokotehnološkem trgu zahodne Evrope in Amerike, kjer tekmece prehitijo ne le z inovacijami, temveč s timsko energijo. Kot pretežno storitveno podjetje s tem zagotavljajo tudi zadovoljstvo strank. Načrtovanje dopustov vodstva poteka enako kot za druge zaposlene, pri tem pa si prizadevajo, da vsakdo dobi želeni termin. Ta pristop uspešno uporabljajo že zadnjih 14 let in se odraža v zadovoljstvu vseh zaposlenih. V Biosistemiki, podjetju, ki ohranja duha raziskovalnega okolja, iz katerega tudi izhaja, so prepoznavne novodobne vrednote trajnostnega vodenja – kar je bil tudi eden od dejavnikov, ki so pripeljali do tega, da so lani postali najboljši zaposlovalec v izboru Zlata nit v skupini malih podjetij.

Glavni dopust traja vsaj dva tedna

»V poletnih mesecih v podjetjih v skupini Lotrič Metrology nimamo kolektivnih dopustov, saj naši poslovni partnerji cenijo predvsem hitro odzivnost in dejstvo, da jim ponujamo stalno podporo,« pojasni Špela Demšar, vodja kadrovske službe. Pri tem si prizadevajo, da na vsakem delovnem mestu zagotovijo vsaj dva sodelavca, s čimer poskrbijo za nemotene poslovne procese tudi v času dopustov. Sodelavce spodbujajo, da za svoj tako imenovani glavni dopust namenijo vsaj dva tedna časa in si tako resnično spočijejo ter se regenerirajo. Ob tem v zadnjih letih opažajo, da sodelavci za dopust vse pogosteje izbirajo termine zunaj glavne sezone, kar še dodatno zmanjšuje morebitne izzive pri nadomeščanju. Tudi v vodstvenem kadru so želje različne, tako da je vsaj eden od članov ožjega kolegija vedno na voljo v podjetju. Lotrič Meroslovje je bil lani med 21 finalisti za priznanje zlata nit v kategoriji srednje velikih podjetij.